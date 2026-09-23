Ataques rusos a infraestructuras civiles en Ucrania dejan al menos siete muertos

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Al menos siete personas murieron este miércoles en nuevos bombardeos rusos en Ucrania que atentaron particularmente contra la infraestructura de transporte, ferroviario y marítimo, provocando incendios en Kiev.

La capital ucraniana, con unos tres millones de habitantes, es desde hace varios días objetivo de bombardeos con drones, en medio de una intensificación de los ataques de largo alcance por parte de ambas partes en el frente.

El miércoles, al menos dos personas murieron en Kiev y otras 41 resultaron heridas en bombardeos que dañaron, entre otros lugares, una gasolinera, un centro de negocios y varias tiendas, según las autoridades municipales.

El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, indicó que la red ferroviaria de Kiev estaba «bajo el fuego» y pidió a los pasajeros «máxima» vigilancia.

Las explosiones se escucharon durante toda la noche y a lo largo del día, con columnas de humo que podían verse en varios barrios de la ciudad.

El presidente Volodimir Zelenski acusa a Rusia de tratar de «paralizar la economía y destruir la vida de la gente».

En la región de Odesa, en el sur, un ataque ruso alcanzó un carguero con bandera de Antigua y Barbuda y mató a su capitán ucraniano, informó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper.

Este ataque también tuvo como objetivo infraestructuras civiles y provocó varios incendios en almacenes donde se almacenan medicamentos y alimentos, indicó en Telegram.

El Ministerio ruso de Defensa, por su parte, afirmó haber atacado un buque de carga que transportaba hacia el puerto de Odesa «cargamentos de uso militar», así como un almacén de componentes para drones en una localidad de la región.

La intensificación de los ataques rusos este año ha provocado el bloqueo casi total de las exportaciones ucranianas por el mar Negro, causando graves pérdidas a la economía de este país.

Al menos 226 buques civiles y comerciales han sido alcanzados en el mar Negro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, según la Cámara de Comercio Marítimo de Turquía Imeak.

El 70% de estos ataques, un total de 163, tuvieron lugar durante los ocho primeros meses de este año.

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