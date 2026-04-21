Ataques rusos hieren a 25 personas en Ucrania

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Ataques nocturnos rusos en Ucrania hirieron al menos 25 personas, 15 de ellas en la ciudad fronteriza de Sumi, informaron el martes autoridades de las regiones afectadas.

Drones rusos dañaron edificios residenciales y una instalación médica en Sumi, cabecera de la región homónima.

Los servicios de emergencia divulgaron imágenes en las que se observan a los socorristas arrojando agua a vehículos incendiados en los ataques, mientras auxiliaban a los habitantes de los edificios alcanzados.

«Debido a la amenaza de nuevos ataques, los rescatistas debieron suspender varias veces sus operaciones y trasladarse a sitios seguros», según el servicio de emergencias.

Tres personas resultaron heridas en los ataques aéreos en la región norteña de Járkov y otras tres en la ciudad oriental de Sloviansk, indicaron las autoridades.

Otras cuatro sufrieron lesiones en la región de Dnipropetrovsk, informó el gobernador en redes sociales.

Rusia lanzó dos misiles y 143 drones en el ataque, indicó la fuerza aérea ucraniana, según la cual, sus unidades de defensa aérea interceptaron uno de los misiles y 116 drones.

Rusia esperaba que su invasión depusiera rápidamente al gobierno ucraniano, pero tras más de cuatro años se ha convertido en el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con cientos de miles de muertos en ambos países y millones de desplazados.

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