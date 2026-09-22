Ataques sauditas dejan seis muertos en la ciudad yemenita de Moca

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Bombardeos sauditas contra la ciudad portuaria de Moca, en la costa yemenita del mar Rojo, mataron al menos seis personas e hirieron a ocho, informó el martes la agencia noticiosa Saba, allegada a los hutíes proiraníes.

«Seis civiles murieron, incluidos dos niños y una mujer, y otros ocho resultaron heridos, incluyendo un niño y una mujer, en los bombardeos de la coalición encabezada por Arabia Saudita contra Moca», indicó Saba.

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste de Yemen, tomaron Moca semanas atrás en una gran ofensiva contra las fuerzas del gobierno yemenita apoyado por Arabia Saudita.

El líder del gobierno de Yemen, Rashad al Alimi, conversó por teléfono con el presidente estadounidense Donald Trump para pedirle apoyo contra los combatientes proiraníes, dijo el lunes a la AFP una fuente del despacho de Alimi.

Trump no prometió ayuda militar en la conversación realizada el domingo, indicó la fuente.

Medios estadounidenses reportaron que el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, también pidió a Trump atacar a los hutíes, a lo cual se negó.

La presencia hutí del litoral yemenita del Mar Rojo les dio control del vital estrecho de Bab el Mandeb.

Con ello, Irán y sus aliados controlan dos cruciales vías para el tránsito petrolero en Oriente Medio, junto al estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán desde el inicio de la guerra en la región el 28 de febrero.

bur-ane/abs/mas/mvl