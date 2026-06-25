Ataques ucranianos causan cinco muertos en Rusia y Crimea y desatan un incendio

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Una serie de ataques ucranianos causó cinco muertos, incluidos dos niños, en Rusia y Crimea, y provocó un incendio en un depósito de combustible, anunciaron este jueves las autoridades locales.

«Dos personas, entre ellas un niño, han muerto como resultado de los ataques nocturnos del enemigo», informó el gobernador de Crimea, un territorio bajo control de Moscú, Serguéi Aksionov, en la red Telegram.

Según él, otras dos personas resultaron heridas.

El ejército ucraniano intenta cortar las líneas de suministro de la península, anexionada por Moscú desde 2014.

Además un civil murió por la noche «en un ataque de las fuerzas ucranianas» en la región rusa de Bélgorod, afirman las autoridades locales en un comunicado.

Los ataques con drones ucranianos mataron asimismo a un joven y a una adolescente en la región fronteriza de Briansk, según las autoridades locales.

En la región rusa de Krasnodar (sur), en el distrito de Krasnorarmeiski, se declaró un incendio en el depósito petrolero de Poltávskaya, «como resultado de la caída de escombros de un dron», informó un alto cargo local, Alexander Kharitonov, en las redes sociales.

Según el Ministerio de Defensa ruso, un total de 269 drones ucranianos fueron derribados durante la noche sobre el territorio ruso y Crimea.

El objetivo del ejército ucraniano es atacar refinerías, oleoductos y depósitos de petróleo para intentar privar a Moscú de los ingresos obtenidos de la venta de hidrocarburos, que se utilizan para financiar su ofensiva militar en Ucrania desde 2022.

Estos ataques a menudo provocan incendios, pero es difícil evaluar su impacto en la producción rusa.

Según un informe reciente de Energy Intelligence, una empresa estadounidense de investigación en el sector energético, aproximadamente un tercio de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia ha quedado paralizada debido a los ataques ucranianos.

En Ucrania, la empresa que administra las vías férreas nacionales informó el jueves de la muerte de uno de sus empleados en un ataque contra un tren en la región de Zaporiyia (sur).

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