Atlético Nacional aparta a un jugador investigado por abuso sexual

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Atlético Nacional, el club más laureado del fútbol colombiano, informó el martes que apartó al prometedor mediocampista Nicolás Rodríguez mientras avanza una investigación en su contra por denuncias de abuso sexual.

La denunciante, de 19 años, asegura que el 15 de marzo el jugador y su primo la habrían agredido en una vivienda de Rionegro, un poblado cercano a Medellín, luego de salir de una discoteca.

La mujer habría sido víctima de acceso carnal sin consentimiento y violencia física por parte del futbolista de 21 años y su familiar, de acuerdo con la denuncia presentada ante la fiscalía y divulgada el martes por el programa de YouTube Somos la Titular.

La joven sostiene que luego de tomar unos tragos, aunque sin llegar a estar borracha, empezó a sentirse «rara» y veía «todo muy nublado».

Luego el futbolista, considerado una de las promesas del equipo, y su primo empezaron a abusar de ella, según el documento.

Atlético Nacional señaló en un comunicado que Rodríguez «no hará parte de las actividades del equipo profesional» mientras avanzan las investigaciones.

El campeón de la Copa Libertadores en 1989 y 2016 expresó además su rechazo «de manera categórica» a «cualquier conducta que atente contra la dignidad y la integridad humana».

La fiscalía no ha hecho pronunciamientos públicos sobre las investigaciones contra Rodríguez, que llegó este año al club verdolaga procedente del Orlando City de la liga norteamericana (MLS).

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