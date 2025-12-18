Atlético Nacional supera al Independiente Medellín y se corona campeón de la Copa Colombia

2 minutos

Medellín (Colombia), 17 dic (EFE).- Atlético Nacional se coronó este miércoles campeón de la Copa Colombia al vencer en el par4tido de vuelta a su rival de patio, el Independiente Medellín, por 0-1.

Con este logro Atlético logró ‘salvar el año’ tras no haber clasificado a la final de la liga, de la cual resultó campeón el Junior de Barranquilla.

El gol que le dio el título al conjunto Verdolaga fue obra del lateral Andrés Román, tras un pase del uruguayo Camilo Cándido, quien apoyó constantemente el ataque del Rey de Copas.

El partido de ida, disputado también en el Atanasio Girardot, terminó igualado sin goles.

La ventaja pudo ser mayor en este segundo encuentro, pero a los jugadores de Atlético Nacional les faltó puntería en al menos tres oportunidades claras. Además, el poste devolvió al campo un remate de Andrés Sarmiento.

En el tramo final del primer tiempo, el DIM logró tener más la pelota y se instaló en campo rival, pero no consiguió traducir ese dominio en el marcador.

El portero uruguayo Washington Aguerre tuvo mucho trabajo, a diferencia de su colega de Atlético Nacional, David Ospina, quien vivió una noche tranquila; apenas fue inquietado por un cabezazo de Baldomero Perlaza en los primeros 45 minutos.

Con el marcador en contra, el Independiente Medellín trató de igualar las acciones y monopolizó el balón. Sin embargo, Nacional se replegó bien y no sufrió mayores sobresaltos en la parte complementaria.

Incluso tuvo arrestos para hilar jugadas de contragolpe que por poco aumentan la cuenta, como un remate de Juan Manuel Zapata que se estrelló en la base del palo.

La última esperanza del DIM de llevar la definición a los penaltis murió en el tiempo de reposición, cuando Alexis Serna estuvo cerca de embocar el balón con un cabezazo que pasó rozando el arco de Ospina.

Con este logró Atlético Nacional levantó su octavo título, tercero título consecutivo en esta competición y reafirma que es el Rey de Copas de Colombia pues ha cuatro Superligas, dos copas Libertadores, dos Merconorte, dos Interamericanas y una Recopa Sudamericana. EFE

ocm/laa

(foto)