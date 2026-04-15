Aumentan a 14 los muertos por una explosión en una planta de Vedanta en la India

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Nueva Delhi, 15 abr (EFE).- Las autoridades de la India elevaron este miércoles a 14 el número de fallecidos y a 20 el de heridos tras la explosión, el pasado martes, de un conducto de vapor en una planta de energía del gigante minero Vedanta en el estado central de Chhattisgarh.

El balance de víctimas aumentó tras el fallecimiento de un operario durante la madrugada, según confirmó el superintendente de policía del distrito de Sakti, Prafull Thakur. «Con esta muerte, ocurrida en la noche del martes al miércoles, el número de víctimas mortales se eleva a 14», detalló el oficial a la agencia local PTI.

De los 20 heridos, cinco han sido trasladados a centros de atención especializada, mientras que los 15 restantes reciben tratamiento en hospitales.

Aunque inicialmente se temió que hubiera más personas atrapadas entre los escombros, Thakur precisó que las evaluaciones preliminares indican que no quedan más víctimas en el lugar del siniestro. No obstante, todavía no se ha determinado con exactitud el número de operarios que se encontraban en la central en el momento del estallido.

El jefe de gobierno de Chhattisgarh, Vishnu Deo Sai, anunció a través de su cuenta en la red social X que ha ordenado una investigación exhaustiva. «Se tomarán medidas estrictas contra cualquier persona que resulte responsable», afirmó el mandatario regional.

Los informes preliminares señalan que la explosión ocurrió el martes por la tarde en un tubo de acero que transportaba vapor a alta presión desde la caldera hasta la turbina de la planta, ubicada en la aldea de Singhitarai.

Vedanta, fundada y controlada por el multimillonario Anil Agarwal, es uno de los mayores productores de zinc, plomo y aluminio del mundo, con operaciones diversificadas en recursos naturales, petróleo y gas tanto en la India como en África.

Los accidentes industriales son recurrentes en el gigante asiático debido habitualmente al precario estado de las infraestructuras, la falta de mantenimiento y el incumplimiento de las normativas de seguridad laboral. EFE

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