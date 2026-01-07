Aumentan un 7 % los visitantes a la Torre Eiffel en 2025, hasta los 6,75 millones

1 minuto

París, 7 ene (EFE).- Las instalaciones de la Torre Eiffel de París recibieron 6,75 millones de visitantes durante 2025, 450.000 más que el año anterior, lo que representa un aumento del 7,15 %, informó este miércoles la empresa gestora de este emblemático monumento.

«Esta dinámica se explica por una mejor gestión de los flujos, condiciones meteorológicas favorables, el efecto post-Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como la reapertura de Notre-Dame de París», indicó en un comunicado la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE).

La empresa detalló además que cerca de 10 millones de visitantes transitaron en 2025 por la explanada de la Torre Eiffel, que es de acceso gratuito.

Entre los visitantes, los franceses siguen como los más numerosos, representando en torno al 21 % de la afluencia anual.

Les siguen Estados Unidos (cerca del 13 %), Alemania (7,5 %), seguida del Reino Unido (7 %), España (5,5 %) e Italia (4,7 %). EFE

