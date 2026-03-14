Australia dice haber dado «múltiples oportunidades» a jugadoras iraníes que negaron asilo

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Sídney, 15 mar (EFE).- El Gobierno de Australia aseguró este domingo que ofreció «múltiples oportunidades» a tres integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán que decidieron retirar su solicitud de asilo y regresar a su país, después de haber recibido visados humanitarios para permanecer en territorio australiano.

El ministro australiano de Interior, Tony Burke, señaló en un comunicado que las jugadoras pudieron analizar en varias ocasiones sus opciones antes de optar por volver a Irán y reunirse con el resto del equipo.

«Aunque el Gobierno australiano puede asegurarse de que las oportunidades existan y se comuniquen, no podemos eliminar el contexto en el que estas mujeres toman decisiones increíblemente difíciles», indicó el ministro.

Las futbolistas formaban parte de un grupo de siete integrantes de la delegación iraní, entre jugadoras y personal técnico, que solicitaron protección en Australia tras participar en la Copa Asiática femenina disputada en Gold Coast (este).

Las solicitudes de asilo se produjeron después de que varias jugadoras no cantaran el himno nacional antes del partido inaugural contra Corea del Sur, un gesto interpretado como protesta que provocó que medios estatales iraníes las calificaran de «traidoras» en tiempos de guerra.

Ante el temor a posibles represalias si regresaban a Irán, las autoridades australianas concedieron visados humanitarios y trasladaron a algunas de ellas a lugares seguros mientras evaluaban su situación.

Con la decisión anunciada este fin de semana, cuatro de las siete personas que inicialmente pidieron asilo han optado por abandonar Australia y volver a Irán, mientras otras permanecen en el país bajo protección, aunque se desconoce cuál es su ubicación.

El caso ha generado inquietud en Australia y entre organizaciones de derechos humanos, que temen por la seguridad de las deportistas en caso de retorno, en un contexto de creciente tensión política en Irán tras el inicio de la guerra. EFE

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