Austria insta a integrar los Balcanes en la UE y frenar así influencia de otras potencias

Londres, 22 oct (EFE).- El canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, instó este miércoles a avanzar en la integración de los Balcanes occidentales en la Unión Europea (UE) para evitar una mayor influencia de otras potencias, algo que consideró un «imperativo de la política de seguridad» del bloque.

«Si no consolidamos nuestro estilo de vida en la región, otros lo harán: Rusia, China y Turquía ya están en la puerta de entrada. Esto no puede beneficiarnos, especialmente en nuestra vecindad inmediata», declaró Stocker antes de asistir a la cumbre de los Balcanes Occidentales que se celebra hoy en Londres.

Para Stocker, el proceso de Berlín, lanzado por Alemania en 2014 como plataforma de diálogo y cooperación que busca promover la estabilidad regional, el desarrollo económico y la integración europea de los Balcanes Occidentales, es «fundamental para avanzar» hacia la adhesión de los seis candidatos de la región: Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte.

El mandatario abogó por continuar el proceso de «integración gradual», con acuerdos que van abriendo el bloque a los ciudadanos de los países candidatos en diversos ámbitos, como la zona de pagos SEPA, las iniciativas para favorecer la movilidad laboral o la cooperación en la lucha contra la inmigración ilegal.

«La cooperación regional, por ejemplo con Serbia y Montenegro, ha reducido notablemente la migración ilegal a través de la ruta de los Balcanes», afirmó Stocker, citado por la agencia austríaca APA.

La cumbre que se celebra este miércoles en Londres reúne a los líderes de los seis países balcánicos y a socios europeos, y sucede a tres citas ministeriales mantenidas este mes en el Reino Unido sobre seguridad, migración y economía. EFE

