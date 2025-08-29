The Swiss voice in the world since 1935

Austria protesta ante Rusia por las amenazas de Medvédev si renuncia a su neutralidad

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Viena, 29 ago (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria convocó al encargado de negocios de Rusia en Viena para protestar por las declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvédev, que amenazó al país alpino en caso de que renunciara a su neutralidad y decidiera ingresar en la OTAN.

En un artículo publicado en el medio estatal ruso RT, Medvédev sostuvo que la pérdida de la neutralidad supondría que Austria «podría ser incluidas en los planes de largo alcance de las fuerzas rusas», y que semejante paso representaría una «violación de tratados internacionales», llegando a augurar incluso que «el edificio de la estatalidad austríaca colapsaría».

La protesta diplomática se produjo el jueves y se rechazaron las palabras de Medvédev -vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia- como «una injerencia en los asuntos internos de Austria», señala un comunicado del ministerio citado por la radio pública ORF.

El Ministerio de Exteriores recalcó además que no está previsto abandonar la neutralidad ni solicitar el ingreso en la Alianza Atlántica.

La ministra de Defensa, Klaudia Tanner, tachó las afirmaciones de Medvédev de «inaceptables» y aseguró que Austria «no se deja ni chantajear ni amenazar».

El Gobierno austríaco, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, subrayó en su programa de coalición el compromiso con la neutralidad del país.

El propio presidente, Alexander Van der Bellen, señaló recientemente que «no sería recomendable» plantear ahora una adhesión a la OTAN.EFE

ll/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR