Austria reduce el IVA sobre alimentos básicos para reducir la presión inflacionaria

Viena, 14 ene (EFE).- El Gobierno austríaco anunció este miércoles una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre alimentos básicos a menos del 5 %, en un intento de combatir la inflación, que en Austria se situó en diciembre en el 3,8 % interanual, uno de los niveles más altos de la zona euro.

La medida del Ejecutivo de coalición, formado por democristianos, socialdemócratas y liberales, entrará en vigor el próximo 1 de julio y se aplicará solo a determinados alimentos, como mantequilla, leche, pan, huevos, pasta y patatas.

Esta reducción del IVA hasta un estimado 4,9 % tendrá un costo anual para las arcas públicas de unos 400 millones de euros, que se financiarán mediante una tasa sobre plásticos no reciclables.

Además, se implementará otro gravamen sobre los paquetes procedentes de países fuera de la Unión Europea (UE), como China, que lleguen a Austria a través de otros Estados miembros.

Mientras que la oposición ultraderechista criticó el anuncio como una «medida a medias» que «no traerá un alivio tangible», la Asociación Austriaca de Comercio prometió este miércoles trasladar la reducción del IVA a los precios de los alimentos.

«Es decisivo que esta reducción de impuestos sea realmente permanente y no sólo temporal», señaló un representante de la asociación en declaraciones a la prensa local.

La tasa de inflación interanual en Austria se situó en la segunda mitad del año pasado en torno al 4,0 %, prácticamente el doble de la media de la zona euro, ligeramente por encima del 2,0 %. EFE

