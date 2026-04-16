Autor de mortal tiroteo en Turquía rindió homenaje a atacante misógino de EEUU

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El adolescente que abrió fuego el miércoles contra una escuela en el sur de Turquía, donde dejó nueve muertos, había rendido homenaje al autor de un ataque misógino en Estados Unidos, afirmó el jueves la policía.

«Los primeros elementos de la investigación han revelado que el autor utilizaba en su perfil de WhatsApp una imagen que hacía referencia a Elliot Rodger, quien efectuó un atentado en Estados Unidos en 2014, indicó la policía en un comunicado.

El padre del atacante, un ex inspector policial, fue detenido el miércoles, según las autoridades.

«Los soportes digitales incautados durante los registros en el domicilio del autor y en el vehículo de su padre han sido confiscados y están siendo analizados», señaló el comunicado policial.

«Según los primeros elementos recabados, no se ha establecido ningún vínculo con el terrorismo. Se trata, probablemente, de un acto aislado», agregó.

«Un estudiante acudió a la escuela con armas en su mochila que creemos que pertenecían a su padre. Entró en dos aulas y abrió fuego al azar, causando heridos y muertos», dijo el miércoles a los periodistas el gobernador de la provincia de Kahramanmaraş, Mükerrem Ünlüer.

Este tipo de incidentes es relativamente raro en Turquía, donde, según estimaciones de una fundación local, circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de forma ilegal.

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