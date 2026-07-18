Autoridades encuentran diez personas asesinadas en estado mexicano de Zacatecas

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Ciudad de México, 18 jul (EFE).- Un total de diez personas asesinadas fueron encontradas por las autoridades este sábado en diversos municipios del estado de Zacatecas, centro-norte de México, entre ellos un exalcalde, informó la Fiscalía estatal.

La violenta jornada reportó varios cuerpos sin vida colgados de un puente vehicular, otros abandonados en la vía pública y otro más en una carretera estatal. Las víctimas fueron halladas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto.

Fuentes locales señalaron que entre las personas halladas sin vida esta el empresario y exalcalde del municipio de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez (2016-2018).

En un comunicado, el secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, confirmó los 10 homicidios y dijo que en las investigaciones ya trabajan peritos y policías de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

Reyes explicó que las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz «desplegaron un amplio operativo de seguridad en cada uno de los puntos», con el propósito de dar con las personas responsables y fortalecer la presencia de las autoridades en la zona.

Mientras que el Grupo de Inteligencia Operativa «sesionará de manera extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos».

Reyes explicó que «aunque en los últimos años este tipo de hechos (violentos) se ha reducido de manera significativa» por la coordinación entre las instituciones de seguridad, «un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado».

Por su parte, el actual presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, expresó su «profunda consternación» y sus condolencias por la muerte del exalcalde.

Varela calificó de «muy triste» ver lo que sigue sucediendo en México y en Zacatecas «de verdad resulta indignante que sigamos viviendo situaciones así y que muchas veces parezca que no hay respuestas ni justicia para quienes más lo necesitan».

En los últimos años, Zacatecas ha transitado de vivir los años más violentos de su historia a colocarse entre los estados con menores índices de violencia. Debido a su posición geográfica, el estado es un punto estratégico para los carteles mexicanos que controlan por zonas ese estado.

A media semana, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que el estado de Zacatecas se consolidó como el segundo estado del país con mayor reducción en el promedio diario de homicidio doloso durante el primer semestre de 2026.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva, con cifras consolidadas al 30 de junio de 2026, Zacatecas registró 39 homicidios dolosos en el primer semestre del año. EFE

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