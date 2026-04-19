Autoridades investigan una riña que deja tres muertos tras ataque con cuchillo en Bogotá

2 minutos

Bogotá, 19 abr (EFE).- Un ataque con arma blanca en plena calle del centro de Bogotá desató una riña que dejó tres personas muertas, incluido el atacante, y al menos una más herida, un hecho que es investigado este domingo por las autoridades y que, según versiones preliminares, ocurrió durante un rodaje audiovisual.

El incidente se produjo cuando un hombre atacó sin previo aviso a otro ciudadano con un cuchillo en el sector conocido como Los Laches, lo que provocó la reacción inmediata de varias personas que intentaron intervenir para auxiliar a la víctima, informó la Policía Metropolitana de la capital colombiana.

Lejos de contener la situación, la intervención derivó en una escalada de violencia en la que el agresor hirió a otras dos personas, desencadenando una riña que en cuestión de minutos dejó tres fallecidos, entre ellos el atacante.

Las autoridades confirmaron además que una cuarta persona resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Tras la emergencia, cuatro personas fueron capturadas y puestas a disposición de la Fiscalía, que en coordinación con la Policía investiga lo sucedido para determinar el grado de responsabilidad de los detenidos.

Según versiones preliminares divulgadas por medios locales, la riña al parecer se produjo durante el rodaje de una producción audiovisual, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El caso ha vuelto a poner en evidencia los problemas de intolerancia y los desafíos de seguridad en la capital colombiana, donde las riñas y agresiones en espacios públicos figuran de manera recurrente entre los principales factores de violencia urbana. EFE

enb/joc/jrh