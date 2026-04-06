Autoridades ordenan a las empresas rusas rastrear teléfonos de ciudadanos en busca de VPN

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Moscú, 6 abr (EFE).- Las autoridades rusas enviaron directrices a las principales empresas tecnológicas nacionales para identificar los servicios de redes privadas virtuales (VPN) que utilizan los ciudadanos para eludir la censura en el país, informó este lunes el diario RBC.

Las empresas tecnológicas deberán identificar a través de sus aplicaciones instaladas en los dispositivos de los ciudadanos rusos las VPN que los órganos de censura rusos todavía no hayan conseguido rastrear o restringir previamente.

El Ministerio de Desarrollo Digital, autor de la iniciativa, estipula que el rastreo iniciará con dispositivos con sistemas operativos Android e iOS (Apple), pero admite la dificultad de rastrear los segundos, debido a que «el acceso a los parámetros del sistema iOS está significativamente limitado».

Ello se debe a que la política de privacidad y seguridad de Apple sostiene que todas las aplicaciones de terceros ejecutadas se realizan en un entorno aislado y no pueden recopilar ni modificar información almacenada por otras aplicaciones.

Las directrices, cuyo documento y autenticidad comprobó el diario ruso, se distribuyeron tras las últimas reuniones mantenidas entre el Ministerio de Desarrollo Digital con las mayores empresas digitales rusas, tales como Sber, Yandex, VK, Wildberries, Ozon, Avito, X5, entre otras, que suman alrededor de una veintena.

En la reunión, el ministro Maxut Shadáyev instruyó a las compañías a restringir el acceso a los servicios de internet a los usuarios con VPN activada a partir del 15 de abril, por lo que aquellas empresas que sigan prestando servicios a usuarios con redes privadas activas perderían su acreditación de empresa tecnológica.

La acreditación de empresa tecnológica otorga una serie de beneficios, incluidos fiscales, pero también permite la pertenencia a las listas blancas, aquella serie de páginas web o aplicaciones exentas de los cortes de internet que tienen lugar a lo largo del país por orden del Kremlin.

Muchas de estas aplicaciones ya se encuentran preinstaladas en los teléfonos móviles vendidos en Rusia.

La creciente censura

Ante las continuadas medidas de censura y bloqueo de internet, el creador de Telegram -una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en Rusia-, Pável Dúrov, llamó el pasado fin de semana a la resistencia digital ciudadana.

«Bienvenidos de nuevo a la Resistencia Digital, hermanos y hermanas rusos. Toda la nación está movilizada para sortear estas absurdas restricciones. Miles de personas están creando VPN y proxies. Por nuestra parte, seguiremos adaptándonos para que el tráfico de Telegram sea más difícil de detectar y bloquear», publicó en Telegram.

Dúrov, quien ya tuvo problemas con la justicia rusa debido a su aplicación digital, comparó los intentos de bloqueo por parte de las autoridades rusas con Irán, donde también se trató de prohibir infructuosamente.

«Ahora, a los 50 millones de miembros de la Resistencia Digital en Irán se han unido más de 50 millones en Rusia», señaló.

El empresario, de 41 años, el año pasado también tuvo problemas con la justicia francesa debido a las políticas de privacidad de Telegram.

Con el inicio de la guerra de Ucrania en 2022 el gobierno ruso ha aumentado los niveles de censura política y de la información, pero el punto de inflexión fue 2025, cuando se comenzó a bloquear masivamente el acceso a la red en distintas regiones del país.

Entre el 6 y el 24 de marzo internet en el centro de Moscú móvil fue inaccesible.

Las autoridades justificaron los cortes con una reciente ley que obliga a los operadores a cortar la red por orden del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Anteriormente ya fueron bloqueadas aplicaciones como Youtube, Instagram o X, entre otras muchas, a las que solo es posible acceder a través de VPN.

Lo mismo sucede con el acceso a medios de comunicación occidentales y opositores, cuyas webs están bloqueadas en Rusia.EFE

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