Autoridades rusas rechazan solicitudes para protestar contra fraude electoral del Kremlin

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Moscú, 23 sep (EFE).- Las autoridades de la república rusa de Tartaristán rechazaron hoy la petición de convocar un mitin de protesta contra la supuesta falsificación de los resultados de las elecciones legislativas que concluyeron el domingo y en las que el partido del Kremlin logró la mayoría constitucional.

El Ayuntamiento de la capital tártara, Kazán, denegó la solicitud presentada por el activista Dmitri Rumiántsev, quien propuso celebrar el acto el fin de semana en la Plaza de la Libertad, según informó el autor de la iniciativa en su canal de Telegram.

Prohibido manifestarse

El activista solicitó un mitin con 499 participantes, a lo que la Alcaldía respondió con que «la expresión de opiniones contra la falsificación de las elecciones (…) no cumple con los requisitos exigidos por la legislación», además de asegurar que no puede garantizar la seguridad de los asistentes.

«Por la respuesta se ve que se asustaron y dudaron de mis capacidades organizativas. Las autoridades tienen miedo de las protestas», escribió Rumiántsev.

Similares iniciativas fueron presentadas ante las autoridades correspondientes en ciudades como San Petersburgo, Perm e Izhevsk. En todos esos casos solicitaron autorización para convocar mítines con medio millar de participantes como máximo.

Desde que la Comisión Electoral Central (CEC) anunciara el lunes el mejor resultado en la historia del partido del Kremlin, Rusia Unida -355 de los 450 escaños de la Duma o cámara de diputados-, se han sucedido las denuncias de fraude.

Los expertos citados por la prensa estiman que la formación oficialista, cuya intención de voto era de en torno al 34 % antes de los comicios, recibió unos 18-20 millones de votos más de los que logró realmente en las urnas.

Según los especialistas citados por medios como Historias Importantes, el método fraudulento utilizado en esta ocasión fue principalmente la manipulación de datos de participación, del 40 % a casi el 60 %.

Anomalías en las grandes ciudades

El especialista Iván Shushkin denunció que en un colegio electoral de Moscú ganó Nueva Gente con un 29,5 % de los votos, pero en el protocolo publicado por la CEC el resultado final que figuraba fue del 86,8 % de Rusia Unida y un 2 % de la formación liberal, señala el portal Meduza.

En la misma línea, el único partido pacifista ruso, Yábloko, denunció numerosas irregularidades, especialmente en los colegios donde no había observadores independientes, la gran mayoría de los más de 91.000 habilitados.

Candidatos de Yábloko aseguran que sus sufragios fueron robados de manera flagrante, ya que el escrutinio no se corresponde con los sufragios recibidos por la oposición en algunos colegios, lo que fue denunciado por sus propios votantes.

Por ese motivo, el partido se ha dirigido a sus electores en lugares como San Petersburgo para que se dirijan a la comisión electoral con la demanda de que se repita el recuento de votos.

El conocido activista y comentarista Maxim Kats puso como ejemplo dos colegios moscovitas situados en el mismo edificio, en el que en uno RU es la tercera fuerza más votada con un 21 % de los sufragios y en el vecino ganó con un 90 % de las papeletas.

Tanto el exprimer ministro ruso, Mijaíl Kasiánov, como el magnate Mijaíl Jodorkovski, consideran que el Kremlin está muy preocupado por el creciente número de rusos que se oponen a la guerra en Ucrania, la falta de avances en el frente y el descontento popular con la situación socioeconómica en el país, por lo que necesitaban una victoria aplastante sobre sus rivales.

Expertos consideran que éste ha podido ser el mayor fraude electoral desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, llegada al Kremlin en el año 2000, incluso peor que el que en 2011 desembocó en las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS en 1991.EFE

mos/jgb