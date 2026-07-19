Avión chino C919 unirá desde agosto a Pekín y Ulán Bator en su primera ruta internacional

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Pekín, 19 jul (EFE).- Air China informó de que a partir del 12 de agosto desplegará el avión C919, de fabricación nacional, en su ruta diaria entre Pekín y Ulán Bator, lo que marcará el primer servicio internacional regular de pasajeros para la aeronave de fabricación china.

La ruta conectará las capitales de China y Mongolia con un vuelo de ida y vuelta diario que ya está a la venta, según informaron medios locales este domingo.

El vuelo de ida, CA723, despegará del Aeropuerto Internacional de Pekín Capital a las 15:00 hora local y llegará a Ulán Bator a las 17:15 hora local, mientras que el de regreso, el CA724, cubrirá la ruta inversa con salida a las 18:30 hora local y llegada a las 20:35 hora local.

Air China opera actualmente un vuelo diario con el C919 en la ruta regional Pekín Capital-Hong Kong y hasta la fecha ha recibido la entrega de 12 unidades de este modelo.

El C919, desarrollado por la Corporación de Aeronaves Comerciales de China (Comac), es el primer avión de fuselaje estrecho de fabricación nacional del país con capacidad para entre 158 y 192 pasajeros y un alcance de entre 4.075 y 5.555 kilómetros.

La aeronave, que opera en rutas nacionales desde mayo de 2023, se encuentra en una fase avanzada de su proceso de certificación por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y aspira a competir con modelos como el Boeing 737 estadounidense y el Airbus A320 europeo.

Si bien el C919 utiliza componentes occidentales, representa el esfuerzo de China por reducir su dependencia de fabricantes occidentales en términos de tecnología aeronáutica, y el objetivo a largo plazo es desarrollar una cadena de suministro totalmente autóctona.

De manera paralela, Airbus ha reforzado su posición en China en los últimos años, con nuevos pedidos anunciados este viernes por Air China y Hainan Airlines para adquirir un total combinado de 95 aviones, valorados en hasta 17.800 millones de dólares. EFE

imh/jrh