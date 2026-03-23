Avión militar accidentado en Colombia llevaba 125 personas, de las cuales 48 sobrevivieron

3 minutos

Bogotá, 23 mar (EFE).- El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes al despegar de la localidad amazónica de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, llevaba 125 personas a bordo, en su mayoría militares, de las cuales al menos 48 sobrevivieron con heridas, informó esa institución.

«Tenemos 114 pasajeros a bordo y once tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que han sido rescatados, es una cifra preliminar», dijo el comandante de la FAC, general Carlos Silva, en un vídeo divulgado en X.

En esos vuelos, además de transportar militares, la FAC suele llevar a civiles que habitan en zonas remotas del país a las que no se puede llegar por carretera, para recibir atención médica en otros lugares.

Según el general Silva, el accidente ocurrió a las 9:50 hora local (14:50 GMT), cuando el avión, que acaba de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, también en el Putumayo, «transportando un personal de soldados de nuestro Ejército Nacional», cayó a tierra y se incendió.

«Tuvimos la oportuna intervención de nuestra Armada Nacional que tiene una base en Puerto Leguízamo para llegar de inmediato al sitio y empezar la labor de rescate», agregó.

El comandante de la FAC afirmó que todos los heridos, en cuyo rescate también participaron lugareños que los transportaron en motocicletas, «están en centros asistenciales de Puerto Leguízamo».

Por su parte, el alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, dijo que los heridos rescatados son 69, que en su mayoría fueron llevados al Hospital María Angelines de ese municipio, cifra que no ha sido confirmada por la FAC.

La región amazónica donde ocurrió el accidente es selvática y alejada de otros centros urbanos porque a Puerto Leguízamo solo se puede llegar por vía aérea o por río en un viaje de ocho horas, según el gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina.

Al respecto, el comandante de la FAC dijo que ya fueron enviados desde Bogotá un avión ambulancia y otro Hércules C-130 «con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos» y también se enviará un avión Casa 295 con 24 camillas».

Asimismo, el general Silva añadió que se mandará a Puerto Leguízamo un helicóptero medicalizado UH60 para transportar heridos a ciudades más cercanas, como Neiva y Florencia, capitales de los departamentos de Huila y Caquetá, respectivamente.

Sobre las causas del accidente, el oficial afirmó que se desconocen y todo lo que se sabe es que «tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra a un par de kilómetros desde el aeropuerto». EFE

joc/pc/cpy

(foto)(video)