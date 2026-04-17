Ayuso cree que algunos requisitos del pacto PP-Vox en Extremadura «no son legales»

2 minutos

Bruselas, 17 abr (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consideró este viernes que algunos de los requisitos que recoge el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura «no son legales» y ha advertido de que «no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido».

En declaraciones a los medios en Bruselas, Ayuso ha respondido así a una pregunta sobre el pacto en Extremadura y el «concepto de prioridad nacional» del que habla dicho acuerdo para priorizar las ayudas a la vivienda.

En dicho pacto, que permitirá la investidura de la ‘popular’ María Guardiola, se habla de la creación de un sistema de acceso a la vivienda protegida y el alquiler social «inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

Ayuso ha querido primero felicitar a Guardiola para después admitir que algunas cuestiones del acuerdo se le «escapan» porque no tiene competencias en ello.

No obstante, al ser preguntada por ese concepto de prioridad nacional ha dicho: «Yo creo en la ley y en el orden y por tanto pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos».

«Así que -continuó- como se va a tener que cumplir la ley, yo pienso que muchos de esos requisitos no lo son, no son legales, así que el tiempo lo pondrá todo en su sitio».

La presidenta de la Comunidad de Madrid insistió en que «no se puede dejar al margen a nadie de un sistema en el que ha contribuido y, por ejemplo, dejarle al margen del sistema sanitario», algo que recordó: «se nos ha pedido a nosotros también en Madrid». EFE

mb-pamp/lss