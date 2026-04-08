Azerbaiyán celebra tregua entre Irán y EE.UU. y llama a reducir tensiones en Oriente Medio

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Bakú, 8 abr (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Azerbaiyán, país que comparte frontera con Irán, expresó hoy su apoyo a la tregua de dos semanas acordada entre Washington y Teherán y destacó la importancia de lograr una reducción de las tensiones en Oriente Medio.

«Llamamos a las partes a un diálogo productivo, encaminado a solucionar los problemas existentes y fortalecer la confianza mutua», señaló la diplomacia azerbaiyana en un comunicado.

Según Bakú, «Azerbaiyán siempre está dispuesto a apoyar las iniciativas dirigidas a fortalecer una paz sólica, la seguridad y la cooperación en la región».

El comunicado añadió que Bakú «valora altamente los esfuerzos de todas las partes mediadoras» para lograr esta tregua.

Exteriores subrayó la esperanza de que esta propicie una reducción de las tensiones y sea un paso hacia el establecimiento de la paz y la estabilidad en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un cese temporal de hostilidades de dos semanas con Irán, durante las cuales ambas partes negociarán en Pakistán un posible acuerdo de paz basado en una propuesta de diez puntos presentada por Teherán.

La presente tregua incluye el compromiso de permitir el paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con la república islámica.EFE

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