Azerbaiyán pone en alerta Fuerzas Armadas tras ataque de drones atribuidos a Irán

1 minuto

Bakú, 5 mar (EFE). – Azerbaiyán ha puesto en alerta sus Fuerzas Armadas tras un ataque con drones atribuido a Irán, que el líder azerbaiyano, Ilham Aliyev, calificó de «acto terrorista».

«Nuestras fuerzas armadas -el Ministerio de Defensa, el Servicio Estatal de Fronteras y todas las demás unidades de fuerzas especiales- han sido puestas en alerta máxima y deben estar preparadas para llevar a cabo cualquier operación», declaró en una reunión del Consejo de Seguridad del país, reunido con urgencia tras el incidente que dejó hoy cuatro heridos y cuya autoría fue negada por Teherán.EFE

fg-mos/lab