Bélgica dice que Hungría deja de mirar hacia Moscú y vuelve «a mirar hacia Occidente»

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Bruselas, 12 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, celebró este domingo la victoria del partido opositor Tisza, del conservador Péter Magyar, en las elecciones legislativas húngaras y dijo que el país ha optado por dejar de mirar hacia Moscú y «volver a mirar hacia Occidente».

«Con una participación récord, los húngaros han votado a favor del cambio (…) Y han votado por Europa», dijo el ministro a través de redes sociales.

«Tras años en los que Budapest también bloqueó el proceso de toma de decisiones de la UE y miró hacia Moscú, los húngaros han optado por volver a mirar hacia Occidente, hacia la unidad europea, hacia la colaboración, hacia los valores que les llevaron a formar parte de nuestra Unión en primer lugar», añadió.

Orbán ha sido en los últimos años el líder europeo más cercano al Kremlin, y mantuvo hasta la última cumbre de líderes el pasado mes de marzo el veto al préstamo de 90.000 millones de euros de la Unión Europea (UE) a Ucrania.

Asimismo, Prévot también celebró que los ciudadanos húngaros hayan votado «por un gobierno que restablezca las instituciones de las que depende la democracia».

Finalmente, mostró su «interés» en trabajar con el nuevo Gobierno húngaro «en los próximos meses» y aseguró que «Bélgica está dispuesta a escribir un nuevo capítulo de cooperación con una Hungría que vuelve a aportar todo su peso dentro de la familia europea». EFE

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