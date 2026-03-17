Bélgica encabeza la edición 44 del Festival Internacional de Cine de Uruguay

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Montevideo, 17 mar (EFE).- Con unos 200 largometrajes de 67 países y Bélgica como invitado se presentó este martes en Uruguay la edición número 44 del Festival Internacional de Cine, en una instancia en la que también se exhibirán películas, documentales y series de diversos géneros en cinco departamentos (provincias) uruguayos.

Desde el 30 de marzo hasta el 12 de abril tres salas de la capital uruguaya recibirán al público asistente mientras que en paralelo el festival contará con una sala virtual en la que a través de una plataforma de streaming se transmitirá una selección de películas para el resto del país y el exterior.

La Cinemateca Uruguaya (CU), principal organizadora de este evento, destaca dentro de la programación la importancia de tener al cine contemporáneo de Bélgica que distingue por la «diversidad de su mirada» y por la convivencia entre actores consagrados y nuevas voces que amplían «su horizonte creativo».

En ese sentido, la directora artística de la CU, Alejandra Trelles, señaló a la prensa durante la presentación que se trata de una edición que vuelve a apostar por aquello que ha definido históricamente al festival como el descubrimiento, la diversidad de miradas y el encuentro entre el público uruguayo y el cine del mundo.

Asimismo, informó de que la programación reúne 209 películas seleccionadas entre más de 1000 recibidas. De ellas, unas 125 tendrán en Uruguay su estreno continental, algo que, en su opinión, convierte el festival en el evento cinematográfico de América Latina con mayor número de primicias.

«Mostrar 44 ediciones es una fuerte defensa de una idea de internacionalidad y también de internacionalismo. Esa armonía entre singularidades, culturas y miradas que el cine logra poner en diálogo. Esa solidaridad del arte compartido entre regiones, países y continentes que nos permite sentirnos enriquecidos al atravesar el arco cultural de la diversidad global que este festival propone», apuntó.

El programa dará inicio con el film uruguayo ‘Un cabo suelto’ del director Daniel Hendler que cuenta la historia de un hombre que cruza una «frontera imprecisa» entre Argentina y Uruguay huyendo de algo.

En tanto, el cierre estará a cargo del largometraje ‘No hay hombres buenos’ del director Shahrbanoo Sadat, misma película que fue la encargada de dar apertura en el pasado Festival de Berlín y que está ambientada en Kabul anterior a la entrada del régimen Talibán y que aborda la «condición subalterna» de la mujer en Afganistán.

Finalmente, el ministro de Educación y Cultura uruguayo, José Carlos Maía, expresó su convencimiento a que el apoyo estatal no es un gasto sino una inversión, algo que, a su juicio, tiene que estar como parte de una visión estratégica de un país.

«Quiero destacar el esfuerzo sostenido de Cinemateca en un mundo donde todo parece efímero y las pantallas se nos vuelven individuales en una. Una institución que tenga la calidad de la de esta curaduría y el nivel de convocatoria internacional es un pequeño milagro», concluyó. EFE

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