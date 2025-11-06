Bélgica mejorará la vigilancia, identificación e intervención ante intrusiones de drones

4 minutos

Bruselas, 6 nov (EFE).- Bélgica acordó este jueves mejorar la vigilancia e identificación de drones e incluso la intervención de los aparatos en caso de intrusiones como las que esta semana volvieron a afectar a varios aeropuertos del país, que tuvieron que suspender operaciones ante el avistamiento de naves no tripuladas.

El Consejo Nacional de Seguridad belga se reunió hoy de urgencia para abordar los últimos avistamientos de drones que en la noche del lunes al martes obligaron a cerrar los aeropuertos de Bruselas o Lieja por seguridad y llevaron a la cancelación de más de 40 vuelos.

El ministro de Defensa, Theo Francken, informó tras el encuentro de que han decidido que el Centro Nacional de Seguridad del Espacio Aéreo (NASC), un proyecto que ya había sido iniciado en la base aérea militar de Beauvechain -dedicada al control del espacio aéreo-, esté plenamente operativo el próximo 1 de enero.

El objetivo, según Francken, es que en las próximas semanas todos los servicios competentes tengan acceso a una imagen completa de lo que ocurre en el cielo belga, según explicó en declaraciones a los medios locales.

«Hoy asumimos un compromiso claro y común: cada servicio competente tomará las medidas adecuadas para luchar mejor contra los drones que puedan amenazar nuestra seguridad nacional. En un contexto internacional difícil, actuaremos con la determinación y la calma necesarias», declaró por su parte el ministro belga de. Interior, Bernard Quintin, según la cadena RTBF.

El Consejo Nacional de Seguridad reúne al primer ministro, los viceprimeros ministros y los titulares de Justicia, Defensa, Interior y Exteriores, además de a los responsables de diversos servicios e instancias, como la Policía Federal, los servicios de inteligencia o el fiscal federal.

El ministro de Movilidad, Jean-Luc Crucke, apuntó tras la reunión que prohibirá «los drones no autorizados sobre zonas sensibles», para lo que presentará un real decreto.

«Existe un marco normativo que se va a utilizar mejor», aseguró.

Antes de la reunión, el ministro de Defensa también había mencionado un plan concreto con un presupuesto de 50 millones de euros para aumentar las capacidades antidrones, que espera presentar a los demás miembros del Gobierno.

Tras los pilotos, hacia un registro de los drones

La RTBF también recoge que el Gobierno belga se plantea no solo registrar a los pilotos de los drones, como ocurre actualmente, sino también a los propios aparatos y, en paralelo, establecer prohibiciones más estrictas sobre el sobrevuelo de «zonas civiles sensibles».

Francken habló además el miércoles con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre el avistamiento de drones y el apoyo de los aliados para abordar el desafío, según indicó la Alianza en redes sociales.

Las autoridades belgas han insistido en la gravedad del momento, pero también han pedido a la población que mantenga la calma y la serenidad.

El Comité de Coordinación de Inteligencia y Seguridad de Bélgica, que se reunió el miércoles para hacer un balance de la situación, debatió los indicios que apuntan a que detrás de estos vuelos de drones podría estar un actor estatal, según los medios belgas, que señalan a varios indicios que permitirían descartar la hipótesis de que se trate de bromistas o aficionados.

Además de los problemas causados esta semana, en otras fechas recientes se han avistado varios drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.

El propio ministro de Defensa señaló que Rusia podría estar detrás de los incidentes en esta y otras bases militares nacionales, aunque por ahora las autoridades belgas no han confirmado públicamente que cuenten con pruebas que demuestren este vínculo. EFE

rja/ahg/rcf

(foto)