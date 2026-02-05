Bélgica superará los 13 millones de habitantes en 2080 gracias a migración internacional

2 minutos

Bruselas, 5 feb (EFE).- Bélgica superará los 13 millones de habitantes en 2080 gracias a la migración internacional y a pesar de convertirse en una sociedad más envejecida, según las primeras proyecciones publicadas este jueves por la Oficina Federal de Planificación (FPB).

«Según las nuevas proyecciones, el crecimiento poblacional futuro de Bélgica depende exclusivamente de la migración internacional. El crecimiento natural, es decir, el número de nacimientos menos el número de muertes, es negativo durante el período 2025-2080», explicó la oficina en un comunicado.

La población de Bélgica, que en 2025 se situó en 11,8 millones de habitantes, disminuiría de no ser por la migración neta (inmigración menos emigración), que las proyecciones estiman en 36.000 personas al año.

Asimismo, la esperanza de vida de quienes nazcan en 2080 será de 90 años para las mujeres y 89,2 años para los hombres, comparado con 85 y 81 años respectivamente en 2025.

De este modo, el estudio demográfico plantea que, para entonces, por cada 100 personas en edad de trabajar habrá 46 de 67 años o más, frente a 28 en 2025. Además, con una esperanza de vida mayor se estima que la proporción de personas de más de 80 años entre las mayores de 67 años «aumente considerablemente».

Por otro lado, sí se prevé un ligero aumento en la tasa de fertilidad, que después de haber disminuido de 1,9 a finales de la década de 2000 a 1,5 en 2025, se estima que aumentará gradualmente hasta alrededor de 1,6 hijos por mujer a partir de la década de 2040.

El hogar medio en 2080 estará constituido por 2 personas -en lugar de 2,2 en 2025- aunque el número de hogares crecerá un 18,7 % hasta los 6,17 millones. EFE

