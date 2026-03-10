Bélgica traslada temporalmente su embajada en Teherán a Azerbaiyán

1 minuto

Bruselas, 10 mar (EFE).- Bélgica ha trasladado temporalmente su embajada en Teherán (Irán) a la capital de la vecina Azerbaiyán, Bakú, una decisión que ya han tomado otros países de la Unión Europea (UE) como Austria o Italia debido al conflicto en ese país.

El Ministerio de Exteriores de Bélgica, que dirige Maxime Prévot, tomó esta decisión el pasado viernes y el traslado, organizado junto a otros Estados miembros de la UE, se hizo efectivo dos días después, el domingo, según informó este martes la agencia de noticias Belga.

«Nuestros diplomáticos están ahora a salvo. Siguen supervisando la situación y proporcionando desde Bakú asistencia consular a los compatriotas que todavía están allí. Tan pronto como la situación de seguridad lo permita, nuestros equipos volverán a la embajada en Teherán», dijo el gabinete del jefe de la diplomacia belga a la agencia.

Italia tomó la misma decisión el pasado jueves «por motivos de seguridad», según informó el ministro de Exteriores del país, Antonio Tajani, al igual que Austria, que lo hizo el sábado.

Otros países de la UE como Dinamarca han optado por entablar las relaciones diplomáticas con Irán directamente desde Copenhague.

España evacuó también a Azerbaiyán con éxito a su embajador y a todo el personal de la embajada el pasado sábado. EFE

mas/mb/rcf