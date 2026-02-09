Bad Bunny rinde homenaje en la Super Bowl a la cultura boricua de Nueva York con Toñita

Nueva York, 9 feb (EFE).- El cantante puertorriqueño Bad Bunny rindió homenaje a María Antonia Cay, más conocida como Toñita, la dueña del Caribbean Social Club -uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños que quedan en Nueva York- en su espectáculo de descanso de la Super Bowl.

Durante el espectáculo, la octogenaria -que siempre lleva el pelo rubio platino y grandes anillos en sus dedos- le sirve un chupito a Bad Bunny, un claro guiño a la letra de la canción ‘NUEVAYoL’ que dice: «Un shot de cañita en casa de Toñita».

«Gracias, Benito, por la invitación que nos diste. La hemos pasado bien chévere. Y gracias a Dios que te hemos visto y pudimos compartir contigo. Que Dios te bendiga y que sigas triunfando», dijo Toñita en una historia de Instagram tras participar en el espectáculo, donde también compartió fotos con Ricky Martin y Lady Gaga, los artistas que cantaron junto a Benito Antonio Martínez Ocasio ayer, domingo.

El bar en el que trabajó Toñita durante el espectáculo se llamaba ‘Conejo’, pero tenía la misma dirección que el icónico club de Brooklyn: «244 Grand St».

El lugar es una institución tan emblemática en Nueva York que para celebrar sus 50 años, en el verano de 2024, se cerró la calle de Grand Street, y se instalaron varios escenarios y puestos con comida gratuita -ya que el club social siempre ofrece a sus clientes comida casera gratis-.

El éxito fue tal que la ciudad decidió hacer que esta fiesta se convierta en oficial y en una reunión anual.

Tras dejar Puerto Rico, Toñita abrió su negocio en «Los Sures», un barrio históricamente puertorriqueño de clase trabajadora en el sur de Williamsburg (Brooklyn) en la década de 1970.

No obstante, debido a la gentrificación -ahora el precio promedio del alquiler de un estudio en este barrio ronda los 4.000 dólares (alrededor de 3.400 euros)- los negocios locales de propietarios latinos son cada vez más escasos en esta zona.

Toñita ha dicho en varias ocasiones que ha rechazado diversas ofertas millonarias de promotores inmobiliarios interesados ​​en comprar su local y que su club seguirá siendo un refugio seguro para los latinos de la ciudad, donde se pueden comprar cervezas por tres dólares, comer gratis, jugar al dominó, al billar y bailar.

En 2022, Bad Bunny celebró el lanzamiento de su aclamado álbum de verano ‘Un verano sin ti’ en Caribbean Social Club y el año pasado llevó a Toñita a una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show Starring.

En 2021, Madonna y Maluma pasaron tiempo en el club para un reportaje de portada de Rolling Stone. EFE

