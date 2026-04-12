Bailarina garífuna hondureña Budari Palacios vuelve tras 26 años y emociona

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Tegucigalpa, 12 abr (EFE).- La bailarina garífuna Budari Palacios volvió a Honduras tras 26 años para participar en Tegucigalpa en la conmemoración de los 229 años de la llegada de su etnia al país, en una jornada con danzas y música tradicional que reivindicó la defensa de tierras ancestrales, más visibilidad cultural y espacios políticos para las comunidades afrodescendientes.

La llegada de los primeros garífunas fue recordada a nivel nacional, principalmente en las comunidades del Caribe, con música de tambores, maracas y caracoles.

«Cuando un bailarín impacta en el público, el público se levanta y aplaude. Tengo miles de experiencias con el Ballet Garífuna», dijo Palacios a EFE, enfundada en un traje de su etnia en el que resaltaban los colores blanco, negro y amarillo.

Hoy, en el centro histórico de Tegucigalpa, el público le aplaudió a Palacios y los integrantes del Ballet Garífuna Nacional, a la Banda de los Supremos Poderes y el Cuadro Nacional de Danzas que participaron en Tegucigalpa en la fiesta de los afrodescendientes.

Palacios, exintegrante del Ballet Garífuna y quien desde hace 26 años reside en Nueva York, esta vez vino no solo con ayuda humanitaria para compatriotas de su etnia en el Caribe, sino también para ser partícipe de la efemérides.

También, la bailarina recordó la lucha de sus líderes para defender sus tierras ancestrales y su cultura, que «es arte, danza, gastronomía, lengua y religión».

«Para nosotros 229 años de presencia garífuna significa algo muy poderoso y muy espiritual. Esperamos que con el tiempo haya más visibilidad para nuestras próximas generaciones, que es lo que más importa, para que sigan representando con orgullo, con amor y con esa presencia garífuna nuestro legado ancestral», subrayó Palacios, quien en Nueva York trabaja como chófer de un autobús de una institución educativa de enseñanza especial.

Además, destacó que los líderes garífunas de Honduras y países vecinos como Belice, Guatemala y Nicaragua luchan y arriesgan su vida en la defensa de sus tierras ancestrales, y que en cada nación «no debe haber ninguna diferencia de colores de piel».

«Todos debemos ser uno mismo. Algo que yo veo mucho aquí en mi tierra Honduras es mucha separación de colores de piel, no sé qué es lo que ha pasado, debemos de ser una sola Honduras, una sola humanidad», afirmó Palacios, madre de tres hijos, quien en Nueva York también ejerce como enfermera, además de ser directora y coreógrafa de una compañía de danza garífuna.

El regreso de Palacios a Honduras fue muy emotivo. Frente al Teatro Nacional Manuel Bonilla recordó las veces que se presentó en ese sitio con el Ballet Garífuna, y en la ciudad de La Ceiba, en 1997, para los 200 años conmemorativos a la llegada de los garífunas al país.

El director del Ballet Garífuna, desde hace 50 años, Crisanto Meléndez, recordó que la institución fue creada para «visibilizar lo que los garífunas han aportado al país, que ha sido excelente», además de haber «trascendido a todo el mundo para hablar de Honduras, de paz, no como garífunas, sino como hondureños».

Meléndez lamentó que ningún miembro de la su etnia figure en el actual Gabinete de Gobierno, y dijo que están buscando espacios en los círculos políticos para que la prosperidad llegue a las comunidades afrodescendientes.

Agregó que 229 años después, las comunidades garífunas siguen teniendo problemas de diverso tipo, sin que haya un plan de desarrollo para ellas y los pueblos indígenas del país. EFE

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