Banco Central de Perú mantiene la tasa de referencia en 4,25 % por séptimo mes

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Lima, 9 abr (EFE).- El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) mantuvo la tasa de interés de referencia en 4,25 % por séptimo mes consecutivo, a pesar de que la inflación de marzo subió a 2,38 % por un fuerte incremento en el precio internacional de los combustibles, según informó este jueves el banco emisor.

En una sesión mensual de directorio, el BCRP tomó esta decisión teniendo en cuenta que la tasa de inflación total en términos interanuales se elevó de 2,2 % en febrero pasado a 3,8 % en marzo, mientras que la inflación sin alimentos y energía aumentó a 3,7 %, ubicándose por encima del rango meta.

Las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,1 % en febrero a 2,5 % en marzo, manteniéndose dentro del rango meta de inflación.

Igualmente, se proyecta que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta hacia fines de año y se ubiquen alrededor de 2 % en 2027, conforme se disipen los efectos de los choques de oferta.

A su vez, la actividad económica se mantiene alrededor de su nivel potencial y los indicadores adelantados a marzo siguen mostrando un buen desempeño.

En el mes, la mayoría de indicadores de situación actual y de expectativas permaneció en el tramo optimista.

Por su parte, el riesgo global se mantiene elevado por el conflicto en Medio Oriente, lo que se refleja en una mayor volatilidad de los mercados financieros y en un incremento del precio internacional del petróleo.

A pesar de ello, anotó el BCRP, las perspectivas de crecimiento de la actividad económica mundial para este año continúan siendo positivas, y los términos de intercambio se mantienen favorables para la economía peruana.

En la misma sesión de directorio, el banco emisor acordó una tasa de interés de 2,25 % para depósitos ‘overnight’ (de un día para otro), para las operaciones en moneda nacional con el sistema financiero bajo la modalidad de ventanilla.

Para las operaciones de reporte directas de títulos valores y de moneda, y créditos de regulación monetaria, el banco acordó 4,75 % anual para las primeras 10 operaciones en los últimos tres meses, y la tasa que interés que fije el Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias para las operaciones adicionales a esas 10 operaciones en los últimos tres meses.

La próxima sesión del directorio en la que se evaluará el Programa Monetario de Perú será el 14 de mayo, indicó el BCRP. EFE

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