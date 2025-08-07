Banco de México anota noveno recorte a tasa de interés, ahora de 25 puntos, hasta 7,75 %

3 minutos

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- El Banco de México (Banxico) rebajó este jueves la tasa de interés al 7,75 %, su noveno recorte consecutivo y el primero de 25 puntos base en el año.

“La Junta de Gobierno juzgó apropiado continuar con el ciclo de disminuciones de la tasa de referencia. Ello en congruencia con la valoración del actual panorama inflacionario”, señaló el Banxico en su quinta decisión de política monetaria en el año.

En particular, consideró el comportamiento del tipo de cambio, la debilidad mostrada por la actividad económica y los posibles impactos ante cambios en políticas comerciales a nivel global.

Esta es la primera reducción de esta magnitud en lo que va del año, tras cuatro recortes consecutivos de 50 puntos base, lo que marca una desaceleración en el ritmo de bajas, aunque sin salirse de la expectativa del mercado.

Asimismo, es el noveno recorte consecutivo, desde la reunión del 21 de marzo de 2024, cuando la Junta de Gobierno redujo por primera vez —desde marzo de 2023— ante mejores expectativas de la inflación.

La decisión, que contrastó con la de mantenerse sin cambios por la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada, se da luego de que se revelara que la inflación general de México se contrajo a 3,51 % en julio, su menor nivel desde diciembre de 2020, previo al impacto inflacionario ocasionado por la covid-19.

El Banxico anticipó que “valorará recortes adicionales a la tasa de referencia” y para ello, “tomará en cuenta los efectos de todos los determinantes de la inflación”.

“Las acciones que se implementen serán tales que la tasa de referencia sea congruente, en todo momento, con la trayectoria requerida para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación general a la meta de 3 % en el plazo previsto”, señaló.

Según las estimaciones de la Junta de Gobierno del banco central mexicano “se sigue esperando que la inflación converja a la meta en el tercer trimestre de 2026”.

En su análisis, el Banxico prevé como riesgos al alza la depreciación cambiaria, disrupciones por conflictos geopolíticos o políticas comerciales, persistencia de la inflación subyacente, presiones de costos y afectaciones climáticas.

En contraste, observó con menor optimismo una actividad económica menor a la anticipada, un menor traspaso de aumentos en los costos y menores presiones por la apreciación reciente.

Además, consideró que los cambios en la política comercial por parte de gobierno del presidente estadounidense Donald Trump “han añadido incertidumbre a las previsiones”.

“Sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance”, apuntaron los miembros del Banxico.

De acuerdo con Banxico, la inflación cerraría el año en un 3,7 %, mientras el consenso de analistas privados estima un 4 %.

Si bien esta es la quinta decisión de política monetaria de ocho programadas en el año, el mercado espera que la tasa se estacione en 7,5 % al cierre del año, lo que daría margen a un solo recorte más de 25 puntos base. EFE

