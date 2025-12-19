Banco Mundial aprueba un crédito de 500 millones de dólares a Panamá para gestión fiscal

Ciudad de Panamá, 19 dic (EFE).- El Grupo Banco Mundial informó este viernes que aprobó un crédito de 500 millones de dólares a Panamá, así como dos instrumentos de garantías para respaldar hasta 1.400 millones de dólares de un préstamo comercial, todo el con el fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y facilitar la movilización de inversión privada.

El Préstamo de Políticas de Desarrollo para la Gestión Fiscal y el Crecimiento por 500 millones de dólares tiene un plazo de 25 años e incluye un período de gracia de dos años.

Está destinado a apoyar reformas estructurales «clave» para impulsar la inversión, como la actualización de la Ley de Responsabilidad Fiscal, el fortalecimiento del sistema de pensiones, la mejora de la administración tributaria y el desarrollo del mercado local de deuda, entre otros.

Por su parte, las dos garantías respaldan un préstamo comercial de hasta 1.400 millones, cubriendo el 95 % del crédito y los intereses, lo que abre a Panamá el acceso a recursos financieros en condiciones más favorables, genera ahorros fiscales y fortalece la gestión de la deuda pública.

Se trata de una Garantía Basada en Políticas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por 600 millones de dólares, y una Garantía de Obligaciones Financieras Soberanas de segundo nivel de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por el monto que reste.

«Al combinar una garantía basada en políticas del Banco Mundial con la garantía de segundo nivel de MIGA, estamos ayudando a reducir los costos de financiamiento del país y apoyándolo en su camino hacia la sostenibilidad fiscal, lo que beneficiará a toda la población a largo plazo», afirmó la directora del Grupo de Instituciones Financieras de MIGA, Ariane Di lorio.

El director del Banco Mundial para Centroamérica y República Dominicana, Juan Pablo Uribe, destacó por su parte que «las reformas apoyadas por esta operación sientan las bases para una gestión pública más eficiente y sostenible, orientada a mejorar los servicios y la calidad de vida de la población» panameña.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, resaltó que esta operación combinada permite al país «acceder a recursos en condiciones favorables y fortalecer la economía», y «envía una señal a los mercados internacionales sobre la determinación del gobierno de avanzar en reformas estructurales que mejoren el bienestar de la población». EFE

