Bancos en países ricos, vinculados a daños a ecosistemas vitales, dice estudio

3 minutos

Londres, 7 oct (EFE).- Un nuevo estudio académico vincula a los bancos con sede en los países más ricos del mundo en la financiación de un cambio destructivo en dos importantes ecosistemas: la Amazonia brasileña y las turberas tropicales indonesias.

El informe, divulgado este lunes, ha sido elaborado por el Instituto para la Innovación y la Misión Pública (IIPP, en inglés) del University College London (UCL) y el Instituto de Sistemas Globales (GSI, en inglés) de la Universidad inglesa de Exeter.

La investigación señala que entidades bancarias de EE.UU., Reino Unido, Francia, China y Japón están detrás de la financiación de empresas vinculadas a esos daños irreversibles.

En concreto, cita a bancos como Citigroup Inc, Bank of America, JPMorgan Chase & Co, China Investment Corp, Barclays, BNP Paribas, Rabobank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, entre otros.

Estas entidades corren el riesgo de contribuir a un colapso irreversible del ecosistema que podría desestabilizar alrededor de 200 gigatoneladas de carbono almacenado de forma natural, lo que amplificaría la crisis climática, añade.

El estudio traza un mapa de los flujos financieros que apoyan a 39 empresas multinacionales cuyas cadenas de suministro están asociadas a la deforestación de la Amazonia brasileña y la degradación de las turberas indonesias para apoyar la producción de soja, carne de vacuno o aceite de palma para la exportación.

Los científicos advierten que una mayor destrucción de estos dos ecosistemas tendría profundas consecuencias globales, aumentando los riesgos sociales y económicos derivados de los impactos del cambio climático y la pérdida de la naturaleza.

Esto, a su vez, podría llevar a un aumento de los desastres frecuentes e intensos relacionados con el clima si hay una pérdida de algunos de estos amortiguadores naturales contra los fenómenos climáticos extremos.

En el caso de la Amazonia brasileña, los financistas con sede en EE.UU. encabezan la lista, seguidos por el Reino Unido, China, Japón y Francia, mientras que España, con Banco Santander y BBVA, se sitúa en el puesto 10, según indica la investigación.

«La vida humana y la naturaleza están interconectadas», pero cuando estos ecosistemas colapsan, «la economía sufre y los riesgos financieros se disparan», dijo Tim Lenton, uno de los autores del informe.

En el caso de las turberas de Indonesia, los 10 principales bancos comerciales y de inversión que proporcionan y facilitan financiación a las empresas vinculadas a la deforestación son China Investment Corp, HSBC Holdings PLC, DBS Group Holdings Ltd, Oversea – Chinese Banking Corporation Ltd, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Bank Mandiri (Persero) Tbk PT, Mizuho Financial Group Inc, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc, Indo Premier Capital PTy CIBM Group Holdings Bhd, indica.

«La Unión Europea está implementando regulaciones de la cadena de suministro para reducir los impactos de la deforestación, pero no está regulando los flujos financieros europeos vinculados a los impactos en la naturaleza fuera de la UE; es necesario repensar este desajuste», dijo Lydia Marsden de UCL IIPP, autora principal del informe. EFE

vg/alf