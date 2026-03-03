Baréin arresta a «varias» personas por traición por publicar vídeos de simpatía con Irán

2 minutos

Manama, 3 mar (EFE).- El Gobierno de Baréin anunció este martes la «identificación y el arresto» de «varias» personas por su participación en «delitos graves que amenazan la seguridad y estabilidad de la sociedad», como la publicación de vídeos y contenido en redes sociales que expresan «simpatía» por el «atroz ataque» de Irán.

En un comunicado difundido por el Ministerio del Interior del pequeño estado insular del golfo Pérsico, de mayoría chií pero gobernado por una monarquía absoluta suní que gobierna con mano de hierro el territorio, los detenidos, cuyo número no fue especificado, atacaron con sus imágenes y mensajes «los valores y principios de la nación» y cometieron un acto de «traición».

«También publicaron imágenes fabricadas utilizando técnicas de inteligencia artificial que muestran daños en varias viviendas y las distribuyeron en sus cuentas de redes sociales, lo que contribuyó a engañar a la opinión pública y sembrar el miedo entre los ciudadanos y residentes. Esto constituye una violación legal que perjudica la seguridad y el orden público», añadió.

El ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán, y la subsiguiente represalia de Teherán contra los intereses de esos dos países en el golfo Pérsico, que incluyen varias bases navales y de aviación en Baréin, provocó varias marchas de protesta en el país.

Anoche, según pudo comprobar EFE, una marcha intentó llegar sin éxito a la embajada de los EE.UU. en Manama, en protesta por el asesinato del líder supremo iraní Alí Jameneí en un bombardeo israelí.

Jameneí era un importante clérigo chií y una figura religiosa muy respetada por esa comunidad religiosa, más allá de ser el principal responsable político de la República Islámica.

Otras marchas se saldaron también con incidentes con la policía y el lanzamiento de objetos y cócteles molotov, y se produjeron varios arrestos.

Los ataques iraníes sobre Baréin se han centrado en las bases que albergan a la quinta flota de los EE.UU., uno de los cuales daño severamente las instalaciones militares. Otros drones iraníes golpearon hoteles de la zona próximos a las bases. EFE

bar-amr/mra