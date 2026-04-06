Baréin dice que indemnizará a los ciudadanos afectados por los ataques iraníes

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Manama, 6 abr (EFE).- Las autoridades bareiníes indemnizarán a los ciudadanos que se han visto afectados por los ataques de Irán contra el pequeño país del golfo Pérsico, que Teherán sigue lanzando en respuesta a la operación bélica iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, informaron este lunes fuentes oficiales.

El Consejo de Ministros en Baréin, en su sesión de hoy presidida por el príncipe heredero, Salman bin Hamad Al Jalifa, afirmó que indemnizarán «a los ciudadanos afectados por los ataques iraníes, que causaron daños a varias viviendas y vehículos», aunque sin fijar una cuantía ni una fecha.

Baréin es uno de los países que más se ha visto afectado por el conflicto en Oriente Medio, dado que el número total de misiles y drones interceptados y destruidos desde el comienzo de las hostilidades asciende a 188 misiles y 468 drones, de acuerdo con las últimas cifras publicadas este lunes.

Asimismo, la cifra de fallecidos se mantiene en tres, uno de ellos en un edificio residencial, mientras que otro era un contratista civil de nacionalidad marroquí empleado por Emiratos Árabes Unidos.

El príncipe heredero encargó al comité ministerial de Asuntos Financieros y Económicos y Equilibrio Fiscal que «estudie y evalúe el impacto económico de los ataques iraníes y que elabore soluciones adecuadas para preservar el empleo nacional y el flujo de la actividad económica».

En la sesión «exigió a Irán que cesara de inmediato estos ataques y cualquier otro acto hostil contra la infraestructura civil en la región».

El pasado 1 de abril, Baréin asumió la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU, un mandato que se centrará en la guerra en Oriente Medio, la situación en el estrecho de Ormuz por el bloqueo parcial de Irán de esta vía marítima, así como el refuerzo de la cooperación entre la ONU y organismos regionales como la Liga Árabe y la Unión Europea. EFE

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