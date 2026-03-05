Barbra Streisand, en negociaciones para cantar en homenaje a Robert Redford en los Óscar

2 minutos

Redacción Internacional, 5 mar (EFE).- Barbra Streisand está en negociaciones con la Academia de cine de Hollywood para cantar en la próxima edición de los Óscar, que se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles (EE.UU.), como homenaje a Robert Redford, fallecido el pasado septiembre.

La idea es que Streisand cante durante el tradicional ‘In Memoriam’ que la academia dedica a los cineastas fallecidos en los últimos doce meses, según informa la revista especializada Variety.

Aún no se ha decidido si sería una actuación en solitario de Streisand o si estaría acompañada por otros artistas.

La cantante y actriz protagonizó junto a Redford una película mítica de la historia del cine, ‘The Way We Were’ (‘Tal como éramos’, 1973), que ganó el Óscar a mejor canción por el tema homónimo, interpretado por Streisand.

La última vez que la cantante actuó en los Óscar fue en 2013, cuando interpretó precisamente ‘The Way We Were’ también durante el ‘In Memoriam’, en homenaje al fallecido compositor Marvin Hamlisch.

Redford falleció el 16 de septiembre a los 89 años y Streisand publicó un emotivo mensaje en Instagram, acompañado de una fotografía de los dos durante el rodaje del filme.

«Cada día del rodaje de ‘The Way We Were’ era emocionante, intenso y de pura alegría. Éramos muy opuestos: él venía del mundo de los caballos; ¡yo era alérgica a ellos! Aun así, seguimos intentando conocernos mejor, igual que los personajes de la película. Bob era carismático, inteligente, intenso, siempre interesante — y uno de los mejores actores de la historia», aseguró. EFE

agf/llb