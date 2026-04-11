Barcelona gana y Liga pierde en Liga Pro, tras sus juegos en la Libertadores

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Guayaquil (Ecuador), 10 abr (EFE).- El Barcelona saboreó este viernes una laboriosa victoria por 2-1 sobre Leones del Norte y Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió por 1-0 ante Delfín por la Liga Pro de Ecuador, tras sus recientes actuaciones en la Copa Libertadores.

Barcelona reapareció en el torneo, después de la derrota en su estadio por 0-1 ante el Cruzeiro, de Brasil, por la Libertadores y debió esforzarse este viernes para quedarse con el triunfo ante un rival que jugó con un hombre menos, desde el minuto 57, por la expulsión del argentino Santiago Arrieta.

Jandry Gómez y Jhonny Quiñónez convirtieron para el Barcelona, mientras que Óscar Elián Pepinós descontó de tiro libre, por lo que Barcelona quedó en el segundo puesto, con 15 puntos, contra los 16 del líder, Independiente del Valle.

Por su parte, Liga de Quito cayó una vez más en la irregular campaña futbolística que cumple en Ecuador al mando del técnico brasileño Tiago Nunez y perdió por 1-0 en su visita a Delfín, tras el reciente triunfo por 0-1 en Bolivia, contra el Always Ready por la Libertadores.

Erik Mendoza convirtió el gol del triunfo del Delfín que acumuló 11 unidades y pasó al sexto puesto, mientras Liga es noveno con 10 enteros.

En el Rey de Copas volvió a mostrar una floja actuación el atacante brasileño Deyverson, y el equipo echó de menos al defensa haitiano Ricardo Adé, debido a una lesión.

La octava fecha continuará este sábado con los partidos: Mushuc Runa-Manta y Orense-Libertad, y concluirá el domingo con los encuentros: Técnico Universitario-Universidad Católica; Deportivo Cuenca-Independiente del Valle; Guayaquil City-Macará y Aucas-Emelec. EFE

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