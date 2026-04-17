Barcelona tendrá su propio ‘Emily en París’, una comedia con Priscilla Delgado

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Barcelona, 17 abr (EFE).- La directora de cine mexicana Katina Medina Mora está rodando en la ciudad española de Barcelona (noreste) ‘La vida en Barcelona’, una comedia romántica de varios capítulos que incluye en el reparto a Priscilla Delgado, actriz de la última temporada de ‘Euphoria’, han explicado a EFE fuentes de la producción este viernes.

Medina Mora, directora de varios capítulos de ‘Emily en París’, así como de ‘El verano que me enamoré’ o la serie ‘Selena’, es la responsable de un elenco que, además de a Delgado, incluye actores de varias nacionalidades, también algunos españoles.

Con Barcelona como telón de fondo, la trama girará en torno a una poderosa relación madre-hija y explora temas complejos como la ambición y la capacidad de tomar las riendas de la propia vida, según la sinopsis provisional.

La productora es Rachel van Bommel, de la compañía Millstreet, la productora de la serie ‘Máxima’, sobre la reina de los holandeses.

Esta serie llega después del éxito de las cuatro temporadas de la serie de ‘Emilie en París’, serie estadounidense de comedia, creada y producida por Darren Star, que se estrenó el 2 de octubre de 2020 en Netflix. EFE

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