BBVA ve positivo abrir ‘fracking’ para gas natural en México

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- El economista jefe de BBVA México, Carlos Serrano, consideró “muy positivo” el anuncio del Gobierno de Claudia Sheinbaum de abrir la puerta a la fracturación hidráulica o ‘fracking’ para explotar gas natural, al sostener que México podría obtener beneficios parecidos a los que logró Texas con esa técnica, en un contexto de volatilidad energética internacional.

En conferencia, Serrano dijo que Estados Unidos logró con el fracking una posición mucho más sólida frente a choques de precios energéticos, al pasar de ser deficitario a autosuficiente en petróleo y gas natural.

“México podría beneficiarse de manera muy similar a lo que se ha beneficiado Texas con la explotación del ‘fracking’”, afirmó, al argumentar que la geografía de ambos lados de la frontera es semejante y que hoy existen técnicas que permiten usar mucha menos agua que antes.

El comentario de Serrano siguió a lo expuesto horas antes en la habitual conferencia desde Palacio Nacional de la presidenta, Claudia Sheinbaum, donde se informó que la estrategia federal busca disminuir la importación de gas natural al elevar la producción de 3.834 a 5.000 millones de pies cúbicos diarios mediante la “recuperación sustentable” de reservas de gas.

Sheinbaum defendió el plan como una vía para reducir la dependencia energética de Estados Unidos, mientras un comité técnico evaluará alternativas para bajar el impacto ambiental, incluido el uso de agua no potable y menos químicos.

Además, la propia Presidencia difundió que Pemex aumentó el procesamiento de crudo a 1,5 millones de barriles diarios, redujo su deuda en 20.000 millones de dólares e incrementó 34 % su inversión en 2026.

Para este eje, el Gobierno mexicano prevé que Pemex encabece la explotación de yacimientos no convencionales para gas en el norte y el Golfo de México.

Serrano enmarcó su respaldo en la coyuntura global, pues explicó, el reciente conflicto en Medio Oriente mostró la vulnerabilidad que genera depender del exterior para el abasto energético, aunque en el caso mexicano el impacto en gas fue menor porque las importaciones provienen sobre todo de Texas.

Sobre este conflicto, Serrano también calificó como “una muy buena noticia para la economía global” el anuncio de tregua a la guerra en Medio Oriente, porque el principal canal de choque había sido el cierre del estrecho de Ormuz, por donde circula entre 15 % y 20 % del petróleo mundial y además 20 % del gas natural.

Según explicó, esa interrupción elevó de forma importante los precios de los energéticos y también presionó los alimentos, ya que parte de los fertilizantes del mundo pasa por esa ruta marítima.

A su juicio, lo más relevante del acuerdo es que permitía anticipar la reanudación del tráfico en Ormuz, lo que por sí solo ya había provocado una caída cercana a 20 dólares en el precio del petróleo, con un efecto favorable para consumidores y para la economía mundial. EFE

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