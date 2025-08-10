Benjamín Mora afirma que no le preocupa acumulación de derrotas del Querétaro

2 minutos

México, 9 ago (EFE).- Benjamín Mora, entrenador del Querétaro del fútbol mexicano, aseguró este sábado que no está preocupado porque su equipo acumula sólo derrotas hasta la cuarta jornada del Apertura 2025.

«No me preocupa el tema de la acumulación de derrotas. Estoy preocupado en el progreso del equipo. Hoy nos vimos bien en varios lapsos del partido, le competimos a un equipo como el América que tiene a jugadores de gran nivel», aseveró el técnico luego de la derrota de su conjunto 1-0 ante el América.

Querétaro sufrió para generar juego ofensivo en este partido, que retrasó su inicio casi dos horas debido a una tormenta eléctrica. Su rival anotó gracias a Dagoberto Espinoza en el primer lapso. En la segunda mitad el visitante mantuvo su postura defensiva, a pesar de ello tuvo su mejor opción en un contragolpe que no pudo concretar.

Mora subrayó que el rival a vencer de su equipo está en el espejo y no en los otros contendientes de la liga.

«Nosotros debemos fijarnos en que nuestra rival somos nosotros mismos en este momento. A pesar del momento que vivimos estoy con la cara levantada y orgulloso de mis muchachos que creen en lo que estamos haciendo. Hoy se pararon en una cancha muy complicada y lo hicieron muy bien», insistió el estratega.

Según el extimonel del Johor Darul Takzim FC del fútbol de Malasia, la valía de su equipo está en el desarrollo de los jugadores con los que cuenta y no en sus figuras.

«No somos un equipo que cuente con estrellas como otros conjuntos, tenemos gente de lucha, es ahí donde tenemos que empezar a construir para fortalecernos poco a poco y cada vez ser más competitivos en esta liga», concluyó.

La derrota mantiene a los dirigidos por Mora en el fondo de la clasificación sin unidades luego de cuatro partidos en los que sólo ha convertido un gol y recibido siete.

Para la quinta jornada de este certamen el Querétaro recibirá al Atlas el próximo 17 de agosto.EFE

