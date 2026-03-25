Berlín impulsa 67 medidas para reducir 25 millones toneladas de emisiones de CO2 en 2030

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Berlín, 25 mar (EFE).- El Gobierno alemán aprobó este miércoles un plan de 67 medidas, entre las que figura un mayor impulso a la energía eólica, para lograr una reducción adicional de 25 millones de toneladas de CO2 para 2030.

El plan, que prevé una reducción de emisiones equivalente al CO2 que produce el consumo de 7.000 millones de metros cúbicos de gas natural y de unos 4.000 millones de litros de gasolina, según datos del Ministerio de Medio Ambiente alemán, incluye medidas en sectores como el de los edificios, el transporte, la agricultura, la industria o la energía.

Así, con la «convocatoria adicional de 12 gigavatios de energía eólica terrestre», el Gobierno alemán espera una reducción de emisiones de CO2 de 6,5 millones de toneladas de emisiones.

El otro sector donde el Ejecutivo germano espera realizar un mayor ahorro es el de la industria.

En dicho ámbito se espera un ahorro de emisiones de 4,3 millones de toneladas gracias al respaldo del Gobierno de medidas para la «descarbonización» con «un instrumento de financiación adicional» que verá la luz en 2027.

En el sector de los edificios, nuevas medidas para aumentar la eficiencia de la calefacción, como la ampliación de las redes de calefacción, prevén una reducción de unas 2,3 millones de toneladas de emisiones.

En movilidad se espera la reducción de un millón de toneladas de emisiones gracias al apoyo a la movilidad eléctrica.

Según el Gobierno alemán, el estado empleará 3.000 millones de euros para subvencionar 800.000 coches eléctricos en los próximos años.

Además, entre las medidas aprobadas este miércoles también figura un programa para «fomentar la transición a la propulsión eléctrica» en el sector agrícola.

«Este programa dará un nuevo impulso a la protección del clima, lo que nos hará menos dependientes de las costosas e inseguras importaciones de petróleo y gas», indicó en un comunicado el titular germano de Medio Ambiente y Protección Climática, Carsten Schneider.

Modernizaremos la economía, haremos que la sociedad sea más resistente a las crisis y ayudaremos a la naturaleza para que ella pueda ayudarnos a nosotros.

Las 67 nuevas medidas del Ejecutivo alemán fueron presentadas después de que hace dos semanas Schneider presentara en su informe sobre emisiones de 2025 que Alemania, la mayor economía de Europa y la tercera del mundo, frenó la reducción de expulsión de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.

En 2025, el país emitió un 0,1 % menos respecto a 2024, según el balance del Ejecutivo.

Alemania tiene previsto para 2030, reducir sus emisiones un 65 % respecto a los gases liberados en 1990. EFE

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