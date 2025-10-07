Berlín prohíbe una manifestación propalestina en segundo aniversario de el ataque de Hamás

2 minutos

Berlín, 7 oct (EFE).- Berlín prohibió este martes una manifestación propalestina bajo el lema «Detened el genocidio» ante la posibilidad de que la concentración no fuera pacífica y justificara el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Según informó a EFE la Policía de Berlín, la convocatoria se prohibió por la autoridad competente en materia de reuniones de la capital por la existencia de un llamamiento a una manifestación que «aprueba» el ataque de la organización islamista palestina Hamás.

Esto hacía temer que la manifestación no fuera pacífica, indicó.

Dicho mensaje convocaba desde hace días a la manifestación, que debía tener lugar junto al reloj mundial, en la céntrica plaza berlinesa de Alexanderplatz, bajo el lema «generación tras generación, hasta la liberación total».

En la convocatoria los organizadores aludían al ataque, que causó la muerte de 1.200 israelíes y resultó en el secuestro de otras 251 personas, como una «heroica evasión» palestina.

«Dos años han pasado desde que el pueblo de Gaza rompió los muros de la mayor cárcel a cielo abierto. Esta heroica evasión pilló al mundo por sorpresa y agitó profundamente los cimientos del régimen sionista, un pilar del control imperiales en la región», según el llamamiento.

Estos términos ya causaron el lunes la condena de, entre otros, el embajador de Israel en Alemania, Ron Prosor, que describió a los manifestantes como gente que apoya a Hamás.

«El 7 de octubre, dos años después de la masacre de Hamás, está permitido manifestarse en la plaza de Alexanderplatz en Berlín bajo el lema ‘generación tras generación, hasta la total liberación’, denunció el máximo responsable de la legación israelí.

La prohibición de las autoridades de Berlín puede aún ser recurrida ante las autoridades pero, según la Policía, se parte de la base de que la manifestación no tendrá lugar.

La manifestación propalestina de Berlín no es la única convocada para este martes en Alemania, pues en Fráncfort, en el oeste alemán, otra manifestación a favor de Palestina fue prohibida inicialmente por las autoridades, aunque los organizadores recurrieron de urgencia la medida y un tribunal administrativo fijó que esa concentración podrá tener lugar.

En Fráncfort los organizadores esperan concentrar a unas 1.000 personas. EFE

