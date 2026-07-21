Bessent amenaza con sanciones a China por «destilar» modelos estadounidenses de IA

Compartir

3 minutos

Nueva York, 21 jul (EFE).- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este martes que el Gobierno de Donald Trump investigará si empresas chinas han desarrollado modelos de inteligencia artificial (IA) a partir de sistemas estadounidenses, y advirtió de que Washington puede recurrir a sanciones si concluye que hubo «robo de propiedad intelectual».

«Si vemos, especialmente, que modelos extranjeros están robando a nuestras grandes empresas, tenemos la capacidad de sancionarlos por ello», dijo hoy Bessent en una entrevista con Fox Business.

El responsable del Tesoro estadounidense afirmó que la Administración Trump no tolerará el robo de propiedad intelectual y que se han encontrado indicios de capacidades de modelos de IA estadounidenses presentes en sistemas chinos, algo que se analizará «en los próximos días o semanas».

Bessent se refiere a la denominada «destilación», una técnica mediante la cual un modelo de IA más pequeño aprende a reproducir el comportamiento de otro más avanzado utilizando sus respuestas.

Empresas estadounidenses sostienen que algunas compañías chinas han empleado esta técnica para reproducir capacidades de sus modelos sin autorización, entre ellas DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax, señalados por Anthropic por supuesto uso de destilación ilícita.

La guerra por la IA

Las declaraciones llegan en un momento de creciente competencia entre las dos economías más grandes del mundo por el liderazgo en IA, especialmente después de que empresas chinas presentaran recientemente modelos que compiten con los desarrollados por firmas como OpenAI o Anthropic en rendimiento y eficiencia de costos.

Entre ellas destaca la startup Moonshot AI, que el pasado viernes presentó Kimi K3, un modelo que, según la empresa, supera a los de OpenAI y Anthropic en algunas pruebas de rendimiento utilizadas por la industria.

Su lanzamiento provocó caídas en Wall Street, especialmente entre compañías de semiconductores, ante el temor a que modelos chinos puedan presionar los márgenes del sector.

Moonshot AI señaló que Kimi K3 alcanza 2,8 billones de parámetros —la medida que indica la complejidad de un sistema de IA durante su entrenamiento—, una cifra por encima de otros modelos abiertos chinos como DeepSeek V4 Pro (1,6 billones) o la serie GLM-5 de Zhipu AI (744.000 millones).

La consultora Artificial Analysis situó a K3 en un nivel comparable a Claude Opus 4.8 y GPT-5.5, considerados los segundos mejores modelos de Anthropic y OpenAI, respectivamente, aunque por detrás de Claude Fable 5 y GPT-5.6 Sol en rendimiento global.

Aunque su rendimiento es competitivo, Kimi K3 no se sitúa entre los modelos más baratos de la nueva generación china de IA, con un precio de 15 dólares por millón de ‘tokens’ generados, según Artificial Analysis.

Aunque las compañías estadounidenses siguen liderando el desarrollo de los modelos más avanzados, firmas chinas como DeepSeek, Alibaba, Tencent o Moonshot AI han acelerado la competencia con sistemas -algunos de ellos de código abierto- que destacan por su eficiencia de costos y permiten a empresas e investigadores adaptarlos a sus necesidades.

Este avance ha aumentado la presión sobre los grandes desarrolladores estadounidenses para demostrar que sus modelos no solo son superiores técnicamente, sino también económicamente viables, especialmente a nivel empresarial. EFE

jco/asg/gad