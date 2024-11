Beyoncé, Chappell Roan o Taylor Swift, consiguen nominación al Grammy a grabación del año

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 8 nov (EFE).- ‘Good Luck, Babe!’, de Chappell Roan; ‘Texas Hold ’Em’, de Beyoncé; ‘Espresso’, de Sabrina Carpenter, o ‘Birds of a Feather’, de Billie Eilish, están entre los discos nominados al Grammy a grabación del año.

Una categoría que se completa con ‘360’ de Charli XCX; ‘Now and Then’, de The Beatles; ‘Not Like Us’, de Kendrick Lamar y ‘Fornight’, de Taylor Swift y Post Malone. EFE

