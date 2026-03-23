Bezzecchi y Martín confirman la solidez de Aprilia en el inicio de temporada

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 23 mar (EFE).- El italiano Marco Bezzecchi y el español Jorge Martín, pilotos oficiales de las Aprilia RS-GP 26, han confirmado la solidez del proyecto y los prototipos del fabricante de Noale al copar las dos primeras posiciones, respectivamente, en el Gran Premio de Brasil que se ha disputado en el trazado ‘Ayrton Senna’ de Goiania.

En la distancia larga de los prototipos más potentes del campeonato del mundo de motociclismo, los pilotos de Aprilia han demostrado haber dado un paso importante en su evolución para colocarse prácticamente al mismo nivel que las hasta ahora todo poderosas Ducati.

No en vano Aprilia ha colocado sus cuatro motos en las diez primeras posiciones de la carrera brasileña pues a los podios de bezzecchi y Martín se tiene que sumar la quinta plaza conseguida por el japonés Ai Ogura y la décima del español Raúl Fernández, lo que deja meridianamente claro el potencial inicial de los prototipos del fabricante veneciano.

Y eso que en el lado de Ducati también hubo cuatro de sus prototipos entre los diez primeros y en la carrera esprint ganaron de manera holgada con su actual campeón, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), quien sin embargo reconoce, y se pudo ver claramente en pista, que no se siente cómodo sobre la evolución de la moto que el año pasado le hizo campeón del mundo por novena vez.

Marc Márquez se tuvo que conformar con una cuarta plaza después de ‘perder’ el mano a mano que protagonizó con el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), algo inusual en él, pero como él mismo aseguró al terminar la carrera con un campeonato que acaba de comenzar y en unas condiciones que todavía no son las del ciento por ciento ni física ni técnicamente, era innecesario arriesgar más de lo estrictamente necesario.

La carrera de Estados Unidos, en la que Marc Márquez es el auténtico rey, o al menos lo ha sido en los últimos años, y sobre todo, la llegada del campeonato al Viejo Continente y al siempre ‘atiborrado’ de aficionados circuito ‘Ángel Nieto’ de Jerez de la Frontera, deben de representar la situación real del campeonato, si bien hay que dejar claro que el paso adelante de Aprilia es contundente.

No al mismo nivel pero también con una cierta progresión, han dado muestras de progreso tanto KTM como Honda, si bien es cierto que en el caso del fabricante austríaco, su principal y casi único valedor es el español Pedro ‘Tiburón’ Acosta, que peleó con los de cabeza de carrera al manillar de su KTM RC 16, si bien al final se tuvo que conformar con la séptima plaza.

El también español Maverick Viñales, que protagonizó una buena pretemporada, continúa sin encontrar el camino para verse competitivo sobre la RC 16 de KTM y en Brasil cerró la clasificación muy lejos de los pilotos de cabeza, en una situación poco comprensible.

El español Joan Mir, piloto oficial de Honda, también estuvo en la ‘pomada’, pero una caída le dejó sin recoger el fruto de los progresos realizados en el prototipo de la RC 213 V por los ingenieros japoneses dirigidos por el italiano Romano Albesiano.

Su compañero de equipo, el italiano Luca Marini, sí pudo acabar la carrera, pero lo hizo en una discreta undécima plaza.

Harina de otro costal es la situación de Yamaha, con una de cal y otra de arena y casi siempre con el francés Fabio Quartararo como protagonista, pues el campeón del mundo de 2021 peleó entre los mejores en la carrera esprint, pero en la prueba larga acabó fuera de los puntos, dejando la responsabilidad de lograr ese objetivo exclusivamente en manos del español Alex Rins.

Y manos, literalmente, fue lo que empleó Alex Rins para conseguir su resultado, pues al término de la carrera lucía un impresionante hematoma en un dedo de la mano como consecuencia del impacto del asfalto levantado en las zonas de las curvas 11 y 12, motivo por el que la organización del campeonato redujo de 31 a 23 vueltas la distancia de la carrera de MotoGP, para evitar ‘males mayores’.

Al nuevo motor en ‘V’ de cuatro cilindros le queda mucho camino por recorrer, a pesar de que en determinados momentos y circunstancias parezcan haber ‘crecido’.

El subcampeón del mundo, el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), logró sus primeros puntos de la temporada, además de una serie de impactos del asfalto en su brazo izquierdo, después de una enconada lucha con el japonés Ai Ogura, que perdió, y con su compatriota Pedro Acosta, al que superó.

La categoría de Moto2 tiene neto color español, con los cinco primeros clasificados de esa nacionalidad, si bien comienzan a perfilarse como claros aspirantes al título dos de sus protagonistas de la pasada temporada, el subcampeón, Manuel González (Kalex), y Daniel Holgado (Kalex).

Pero no son los únicos, pues sorprendieron por su rendimiento Daniel Muñoz (Kalex), que literalmente se podría decir que llegó del hospital al circuito, y Alex Escrig, con el que se podría decir que nadie contaba por las debilidades de su Forward, pero lo cierto es que la mecánica de la que dispone ha dado un paso adelante importante y prácticamente se ‘codea’ con las Kalex y Boscoscuro.

Tampoco hay que descartar a Izan Guevara, quien parece sentirse mucho más cómodo sobre la Boscoscuro que con su antigua Kalex, y no se pueden descartar, a pesar del ‘cero’ en la primera carrera tras su fuerte caída, al hispano colombiano David Alonso (Kalex), quinto en Goiania.

No pudo celebrar de mejor manera su mayoría de edad el español Máximo Quiles (KTM), pupilo de Marc Márquez y Jorge Martínez ‘Aspar’, que con esas referencias ganó la carrera de Moto3 y es sólido líder de Moto3.

Aunque bien es cierto que, como suele ser habitual, habrá una larga lista de aspirantes a la victoria carrera tras carrera.

Nombres propios como los de los hispano argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), un sorprendente indonesio Veda Pratama (Honda), que es tercero del mundial en el año de su debut en el campeonato, o los españoles Álvaro Carpe (KTM), David Almansa (KTM), Adrián Fernández (Honda), Brian Uriarte (KTM), o el lesionado David Muñoz, quien tuvo que ver la carrera brasileña desde casa al atravesar un proceso infeccioso que mermó su rendimiento en Tailandia. EFE

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