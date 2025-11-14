Bielsa afirma que bajas de Darwin y Valverde no impedirán que Uruguay se muestre pleno

Torreón (México), 14 nov (EFE).- El argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, aseveró este viernes que las ausencias de Darwin Núñez y Federico Valverde para los juegos amistosos ante México y Estados Unidos no impedirán que su equipo se muestre en plenitud.

«Me habría gustado tener a Darwin y Valverde, pero que no hayan podido estar tampoco será un obstáculo para mostrarnos. Hemos jugado 18 partidos de eliminatoria y siete de Copa América, por lo que el conocimiento recíproco de nuestro equipo está consolidado», subrayó el estratega.

En esta fecha FIFA, Uruguay se medirá este sábado a México en Torreón (Coahuila) y el próximo martes a Estados Unidos en Tampa, (Florida), en dos partidos de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026.

Bielsa habló de que la intención de estos dos partidos es observar a algunas caras nuevas que no cambiarán mucho la conformación de un plantel que prácticamente está definido para la justa mundialista.

«Son pocos los jugadores que no he evaluado y ver caras nuevas siempre es dar un paso adelante, una posibilidad para sumar, sobre todo cuando tienes la oportunidad de enfrentar a dos rivales como los que enfrentaremos», señaló.

El técnico dijo que las alineaciones en estos dos duelos serán muy variadas.

«La idea es que repitan la menor cantidad de jugadores posibles en estos dos partidos para aprovechar que son dos juegos de nivel similar al de una Copa del Mundo. Sé que México y Estados Unidos tienen mermas importantes, pero de todas maneras es una gran oportunidad tener estos dos partidos», puntualizó.

Bielsa también elogió el proceso que Javier Aguirre, seleccionador de México, ha tenido con su equipo, al que ve muy parecido en estilo de juego que su conjunto.

«México es un equipo protagonista y ofensivo, nosotros intentamos tener los mismos rasgos. Si el juego se da de acuerdo al estilo de ambos será un juego dinámico y atractivo. El ciclo de Aguirre lo veo muy consolidado, creo que tiene identificados a sus hombres en sus posiciones principales y sus posibilidades de recambio», concluyó. EFE

