Birmania libera al expresidente Win Myint mientras se averigua el paradero de Suu Kyi

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Bangkok, 17 abr (EFE).- Birmania anunció este viernes la liberación del expresidente Win Myint, depuesto tras el golpe militar de 2021, en el marco de una amnistía a unos 4.500 presos, mientras su partido trata de averiguar el paradero de la exlíder democrática de facto Aung San Suu Kyi, según dijeron a EFE fuentes cercanas a la nobel de la paz.

La liberación de Win Myint fue confirmada este viernes por medios controlados por el Ejército, que aún no han hecho mención sobre Suu Kyi, también encarcelada desde el golpe y en medio de informaciones sin confirmar que apuntan a su posible traslado a un arresto domiciliario.

Un portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, en inglés), el partido de Suu Kyi, dijo a EFE que aún no se sabe nada sobre la exlíder y que personas de su entorno se están desplazando hasta la vivienda de la nobel en Rangún en caso de que fuera trasladada hasta allí.

Asimismo, su abogado, U Min Sein, dijo a EFE que la situación de Suu Kyi es un «secreto del Gobierno» y que solo sabe «lo que dicen los medios» afines al Ejército.

Suu Kyi y Win Myint fueron detenidos tras la asonada del 1 de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática y que los militares justificaron sin pruebas en un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, que ganó la NLD con el aval de observadores internacionales.

La nobel cumple una condena de 27 años -tras una reducción de una pena de 33- por cargos presentados por los militares que ella niega, como vulnerar la ley de secretos oficiales y fraude electoral. Win Myint, por su parte, se enfrentaba a una pena de 12 años.

La liberación de Win Myint coincide con la amnistía anunciada hoy por el general golpista Min Aung Hlaing a unos 4.500 presos (4.335 birmanos y 179 extranjeros), una medida habitual en el país tras el Año Nuevo birmano que se celebra por estas fechas, pero que este año tiene lugar en medio de una pretendida transición política del régimen castrense.

El general Min Aung Hlaing juró el pasado viernes el cargo como presidente del país en una ceremonia que disolvió la junta castrense y después de unas elecciones organizadas por la cúpula militar entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión en zonas controladas por el Ejército y que carecieron de oposición representativa. EFE

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