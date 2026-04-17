Birmania libera al expresidente Win Myint mientras se averigua el paradero de Suu Kyi

4 minutos

(Actualiza con más información sobre Suu Kyi y contexto)

Bangkok, 17 abr (EFE).- Birmania anunció este viernes la liberación del expresidente Win Myint, depuesto tras el golpe militar de 2021, en el marco de una amnistía a unos 4.500 presos, mientras su partido trata de averiguar el paradero de la exlíder democrática de facto Aung San Suu Kyi, según dijeron a EFE fuentes cercanas a la nobel de la paz.

La liberación de Win Myint fue confirmada este viernes por medios controlados por el Ejército, que aún no han hecho mención sobre Suu Kyi, también encarcelada desde el golpe y en medio de informaciones sin confirmar que apuntan a su posible traslado a un arresto domiciliario.

Un portavoz de la Liga Nacional para la Democracia (NLD, en inglés), el partido de Suu Kyi, dijo a EFE que aún no se sabe nada sobre la exlíder y que personas de su entorno se están desplazando hasta la vivienda de la nobel en Rangún por si acaso fuera trasladada hasta allí.

Hasta el momento, no hay señales claras de que así sea, según pudo saber EFE.

Asimismo, su abogado, U Min Sein, indicó a EFE que la situación de Suu Kyi es un «secreto del Gobierno» y que solo sabe «lo que dicen los medios» afines al Ejército.

Suu Kyi y Win Myint fueron detenidos tras la asonada del 1 de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática y que los militares justificaron sin pruebas en un supuesto fraude en las elecciones de noviembre de 2020, que ganó la NLD con el aval de observadores internacionales.

La nobel cumple una condena de 27 años -tras una reducción de una pena de 33- por cargos presentados por los militares que ella niega, como vulnerar la ley de secretos oficiales y fraude electoral. Win Myint, por su parte, enfrentaba a una pena de 12 años.

Posible reducción de pena para Suu Kyi

La liberación de Win Myint coincide con la amnistía anunciada este viernes por el general golpista Min Aung Hlaing a unos 4.500 presos (4.335 birmanos y 179 extranjeros), medida habitual en el país tras el Año Nuevo birmano que se celebra por estas fechas, y que este año tiene lugar en medio de una pretendida transición política del régimen castrense.

Según publicaron este viernes medios locales afines al Ejército, a un número incierto de presos también se les conmutará la pena de muerte por la cadena perpetua en virtud de la amnistía, y a los condenados a menos de 40 años de cárcel se les reducirá en una sexta parte la pena.

Suu Kyi sería elegible en este último caso, quedando su condena en unos 22 años de cárcel, si bien su abogado, U Min Sein, dijo a EFE no estar al corriente de la posible rebaja.

Asimismo, otras fuentes del NLD consultadas por EFE afirmaron horas después del anuncio de la amnistía y de la liberación del expresidente que estaban «intentando confirmar» la situación de Suu Kyi y si hay posibilidad de un arresto domiciliario.

La nobel de la paz, de 80 años, sigue siendo una figura reverenciada en Birmania (Myanmar), y el Ejército ha envuelto su caso en opacidad.

Kim Aris, hijo pequeño de Suu Kyi, dijo el pasado febrero, cuando se cumplieron 5 años del arresto de su madre, que apenas saben de ella, pues «se le niega el acceso a su familia, abogados, médicos y al mundo exterior».

Suu Kyi, quien ya pasó más de 15 años prviada de libertad por la anterior junta birmana (1962-2011), no ha sido vista en público desde diciembre de 2022.

El general golpista Min Aung Hlaing juró el pasado viernes el cargo como presidente del país en una ceremonia que disolvió la junta castrense y después de unas elecciones entre diciembre y enero, celebradas en un clima de represión en zonas controladas por el Ejército y que carecieron de oposición representativa.

El golpe de 2021 cercenó la democracia y exacerbó el conflicto que vive el país desde hace décadas, sumiendo a Birmania en una espiral de crisis y en el ostracismo internacional, que el general golpista busca revertir con el cambio de cargo al esperar un dudoso mayor reconocimiento internacional.

Según la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP), 22.170 personas continúan detenidas desde el golpe y cerca de 8.000 han sido asesinadas por el régimen castrense. EFE

ak-up-pav/mca/llb

(foto)(vídeo)