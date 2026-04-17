Birmania libera al expresidente Win Myint y se investiga el paradero de Aung San Suu Kyi

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Bangkok, 17 abr (EFE).- Birmania anunció este viernes la liberación del expresidente Win Myint, depuesto tras el golpe militar de 2021, en el marco de una amnistía a unos 4.500 presos, mientras su partido trata de averiguar el paradero de la exlíder democrática de facto Aung San Suu Kyi, según dijeron a EFE fuentes cercanas a la nobel de la paz.

La liberación de Win Myint fue confirmada este viernes por medios controlados por el Ejército, que aún no han hecho mención sobre Suu Kyi, también encarcelada desde el golpe y en medio de informaciones que apuntan a un posible traslado a un arresto domiciliario. EFE

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