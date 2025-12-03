Birmania se mantiene líder en la producción de opio, con su nivel más alto en una década

Bangkok, 3 dic (EFE).- Birmania (Myanmar) se mantiene como líder mundial en la producción de opio tras un crecimiento del 17 % este año, con lo que el país alcanzó su nivel más alto en una década, refleja un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentado este miércoles en Bangkok.

«El aumento del 17 % en 2025 elevó la superficie de cultivo a 53.100 hectáreas», tras una «modesta disminución» del 4 % en 2024 que la redujo a 45.200 hectáreas, indica el documento relativo al cultivo de opio en Birmania, que en 2023 superó a Afganistán como el mayor productor de este extracto de la planta adormidera o amapola, usado para manufacturar heroína.

El investigador principal del estudio, Inshik Sim, señaló hoy desde el Club de Corresponsales Extranjeros de Tailandia (FCCT) que el conflicto en el que está sumido el país asiático, exacerbado desde el golpe de Estado de 2021, ha creado una «necesidad de obtener dinero» y que el cultivo de opio se erige como una vía para ello.

En este sentido, la representante de la UNODC para el Sudeste Asiático y el Pacífico, Delphine Schantz, ensalzó a las «comunidades resilientes» birmanas que siguen apostando por cultivos lícitos como el café o aguacate.

Al mismo tiempo, el conflicto interno, en el que el Ejército y grupos étnicos se disputan el control de territorios, ha contribuido a mermar la rentabilidad de las plantaciones de opio, que contiene morfina, codeína y papaverina, y posee propiedades narcóticas, analgésicas y astringentes.

Densidad en las fronteras

La densidad de los cultivos de opio birmanos es mayor en áreas cercanas a las divisorias del país con Tailandia, Laos, China e India, y el estado de Shan (este) concentra el mayor porcentaje de plantaciones.

En Shan, la junta militar que tomó el poder en 2021 tras derrocar a un Gobierno democrático libra un conflicto con varias guerrillas étnicas en una zona que forma parte del llamado Triángulo de Oro, un epicentro del narcotráfico donde la frontera birmana colinda con Tailandia y Laos.

Según la UNODC, normalmente, el opio y la heroína que surgen de la región norte de Birmania discurren hacia China, mientras que las sustancias del este van a parar a Laos; y las del sureste, a Tailandia.

Europa

Si bien la magnitud del tráfico de heroína desde el Sudeste Asiático hacia Europa «aún no es significativa», el eventual crecimiento de este mercado y otros «no tradicionales» podría fomentar un mayor cultivo y producción de opio en Birmania, asegura la UNODC.

Un total de 60 kilogramos de heroína, presuntamente fabricada ilícitamente en Birmania y sus alrededores, fueron incautados en varias ocasiones a pasajeros de aerolíneas comerciales que viajaban desde Tailandia a países de la Unión Europea (UE) entre 2024 y principios de 2025, de acuerdo con datos de la Agencia Europea de Drogas (EUDA) citados por el organismo de la ONU.

Birmania era el principal productor de opio en la década de 1990, pero en 2020 registró un mínimo de 29.500 hectáreas cultivadas, mientras se disparaba el tráfico de metanfetaminas.

La llegada de los talibanes al poder en Afganistán en 2022 provocó que la producción en este país bajara un 95 % al año siguiente. EFE

